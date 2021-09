Congo-Brazzaville: Commission climat du Bassin du Congo - Les ministres portent des dossiers à l'attention des chefs d'État pour approbation

Le segment des ministres, prélude au deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat du Bassin du Congo (CCBC) et du Fonds bleu pour le Bassin du Congo a été clôturé par la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, coordonnatrice technique de la CCBC, Arlette Soudan-Nonault, le 29 septembre.

Les ministres de la CCBC et du Fonds bleu pour le Bassin du Congo, après avoir examiné l'ordre du jour de la réunion à huis clos, ont décidé à travers un communiqué final lu par le ministre gabonais de l'Environnement, de ce qui suit : s'agissant de la recommandation de porter à l'attention des chefs d'État et de gouvernement pour approbation, le plan d'investissement et le mécanisme financier ainsi que son schéma de gouvernance du Fonds bleu pour le Bassin du Congo tel que défini par l'étude de préfiguration, les ministres ont confirmé cette volonté.

Concernant l'état de la mise en œuvre de l'instruction faite par la coordination technique de la CCBC de finaliser le processus de recrutement de la banque de développement avant le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CCBC, les ministres ont pris acte de ce que le processus est finalisé et que la Banque de développement des États de l'Afrique centrale (BDEAC) a été retenue pour l'ouverture de la gestion de ligne de financement Fonds bleu pour le Bassin du Congo. Les ministres ont validé la sélection de ladite banque et décidé de porter celle-ci à l'attention des chefs d'État et du gouvernement pour approbation.

Quant à l'état de la mise en œuvre de l'instruction faite à la coordination technique de la CCBC de finaliser la stratégie et le plaidoyer dite de communication de la CCBC ; de plaidoyer et d'images de marque du Fonds bleu pour le Bassin du Congo afin que celles-ci puissent être présentées aux chefs d'État pour approbation lors de leur prochain sommet, les ministres ont constaté que la stratégie est bien avancée mais elle n'est pas finalisée. En conséquence, les ministres ont instruit à nouveau la coordination technique de la CCBC de finaliser ladite stratégie avant la COP26 afin que sa mise en œuvre puisse être amorcée lors de cette rencontre qui se tiendra à Glasgow, du 31 octobre au 12 novembre 2021.

S'agissant des documents du sommet des chefs d'État et de gouvernement, notamment les projets d'agenda, d'ordre du jour à huis clos, les déclarations des chefs d'État et de gouvernement, et des motions de remerciement, les ministres, après examen, les ont validés et ont décidé de les soumettre aux chefs d'État et de gouvernement pour approbation. De la motion de soutien des chefs d'État et de gouvernement, les ministres ont adressé une motion de soutien à l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement des pays de la CCBC ainsi qu'aux chefs d'État et de gouvernement des autres pays invités au sommet.

Enfin, les ministres ont adressé une motion de soutien au président de la République du Congo, président de la CCBC, Denis Sassou N'Guesso, et au peuple congolais pour l'accueil, l'organisation réussie de ce sommet malgré les conditions difficiles liées à la pandémie de la covid-19.

Davantage de volonté politique pour gagner la lutte contre les changements climatiques

Clôturant les travaux du segment ministériel, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, en sa qualité de coordonnatrice technique de la CCBC, a dit en substance : « Si notre mission de ce jour est achevée, le dossier à porter à l'attention des chefs d'État et de gouvernement pour approbation, étant constitué, nous ne devons cependant pas perdre de vue que le combat doit continuer. Le combat pour l'opérationnalisation effective de la CCBC et de son instrument financier le Fonds bleu pour le Bassin du Congo, qui se poursuivra désormais à Glasgow dans un mois, dans le cadre de la COP26. »

Avant de préciser que les activités de mobilisation de ressources pour le financement du plan d'investissement du Fonds bleu pour le Bassin du Congo, dont la pertinence n'est plus à justifier dans le cadre des opportunités offertes par l'article 6 de l'Accord de Paris, doivent continuer. Ils sont tous concernés, ajoutant que l'engagement des parties prenantes que sont les pays membres de la CCBC, les partenaires techniques et financiers, les bailleurs et investisseurs tant publics que privés ainsi que la communauté internationale, étant la clé pour assurer un co-financement important pour le Fonds bleu pour le Bassin du Congo.

La coordonnatrice technique de la CCBC a indiqué que pour gagner la lutte contre les changements climatiques, en plus de la mise en place des mécanismes performants tel le Fonds bleu pour le bassin du Congo, il faudra davantage de volonté politique et le développement d'outils de stratégie. « La stratégie de plaidoyer et de marketing de la CCBC, ainsi que de communication et d'image de marque du Fonds bleu pour le Bassin du Congo, qui est en cours de finalisation pour une mise en œuvre lors de la COP 26, est donc un ingrédient essentiel pour tirer profit des évolutions à venir durant les prochaines négociations sur le climat, notamment sur les questions relatives au financement des politiques climatiques et au transfert de technologie en faveur des pays en développement, dont les pays de la CCBC », a-t-elle déclaré.

Invitant par la suite tous à redoubler d'efforts afin de mobiliser le financement nécessaire pour rendre opérationnel le Fonds bleu pour le Bassin du Congo et aider les pays membres de la CCBC à concilier la lutte contre les changements climatiques et le développement économique.