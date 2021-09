Afrique de l'Ouest: Sahel - La task force européenne Takuba sous le commandement suédois

Entre novembre 2021 et février 2022, la Suède va assurer le commandement de l'opération des unités spéciales, la task force Takuba, mise en place au Mali à l'initiative de la France et avec les Européens.

Le groupement européen de forces spéciales « Takuba » sera commandé par le général de brigade suédois, Anders Löfberg, de novembre 2021 à février 2022, a-t-on appris. « C'est un exemple clair de la bonne coopération franco-suédoise dans l'opération en cours et de la confiance que notre personnel a bâtie pendant le temps que nous avons travaillé ensemble au Mali », a-t-il expliqué.

Les Suédois ont regagné la task force en février 2021, avec cent cinquante membres de ses forces spéciales ainsi que trois hélicoptères de manœuvre UH-60 « Black Hawk » et un avion de transport C-130 Hercules. Avec cette prise de fonction, les Français parachèvent ce qu'ils avaient commencé en européanisant Takuba. Le déploiement de la task force pourrait être compromis si le gouvernement de transition malien venait à se mettre d'accord avec la société miliaire privée russe Wagner pour former les Forces armées maliennes (FAMa) et assurer la protection des hautes personnalités du pays.

La France considère que « le recours à des mercenaires serait incompatible » avec le maintien de sa présence militaire au Mali. En réponse, le gouvernement de transition malien fait valoir ses préoccupations. « Il y a des partenaires qui ont décidé de quitter le Mali pour se replier sur d'autres pays, il y a des zones qui sont abandonnées », a déclaré le Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga, en référence au retrait annoncé du dispositif militaire français au Sahel.

A partir de fin 2021, le dispositif français s'appuiera sur le détachement de forces spéciales « Sabre », basé au Burkina Faso. La task force européenne Takuba continuera à accompagner les armées locales, et des moyens localisés à Niamey [Niger] afin d'appuyer ces dernières dans des domaines où elles présentent des déficits capacitaires [aviation, renseignement, transmissions].

Créée en mars 2020, à l'issue du sommet de Pau, la task force Takuba a pour missions de conseiller, d'assister et d'accompagner au combat les FAMa dans la lutte contre le terrorisme, jusqu'à ce qu'elles soient en mesure de réaliser leur mission de contrôle de la région du Liptako en toute autonomie. La task force Takuba est constituée de forces spéciales et conventionnelles de huit pays européens : Belgique, Estonie, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Tchéquie et Suède. Composée actuellement de près de six cents militaires dont la moitié de Français, la task force Takuba comprend un poste de commandement multinational, deux Task group et une force de réaction rapide héliportée. Elle coopère principalement avec les unités légères de reconnaissance et d'intervention des forces armées maliennes. Les huit membres fondateurs ont été/seront rejoints par le Danemark, la Roumanie, la Grèce, la Norvège et la Lituanie.