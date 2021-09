Congo-Brazzaville: Affaires sociales - Des initiatives pour renforcer la protection des personnes âgées

Plusieurs initiatives, dont celles qui intègrent la célébration de la Journée internationale des personnes âgées, le 1er octobre de chaque année, intègrent le Plan stratégique d'action en faveur de cette couche sociale jugée vulnérable.

« Le ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire a introduit, dans le circuit d'approbation, un projet de loi portant promotion et protection des droits de la personne âgée pour harmoniser la législation avec les instruments internationaux », a expliqué la ministre de tutelle; Irène Mboukou-Kimbatsa, dans la déclaration du gouvernement relative à la célébration de la Journée internationale de la personne âgée.

Par ailleurs, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, les ministères en charge des Affaires sociales et de la Santé sont à pied d'œuvre pour l'actualisation du Plan d'action stratégique en faveur des personnes âgées. Le travail porte sur le renforcement du cadre juridique et institutionnel ; la promotion et la prise en charge de la santé de ces dernières ; l'insertion économique et filets de protection sociale... Aussi, les circonscriptions d'action sociale qui sont des services de proximité travaillent main dans la main avec des familles et des communautés dans ce sens.

Cette année, ladite journée est célébrée, au plan national, sur le thème « Protégeons les personnes âgées contre la pandémie de covid-19 en les vaccinant ». Depuis le début de la pandémie, en effet, les personnes âgées ont payé le plus lourd tribut, au regard des données statistiques à travers le monde, a rappelé la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Elles représentent la plus grande portion des cas signalés, d'hospitalisation, d'admission aux soins intensifs et de décès y relatifs. « Ce qui justifie la nécessité de prioriser leurs droits et de répondre de façon optimale à leurs besoins essentiels en cette période critique », a indiqué la ministre Irène Mboukou-Kimbatsa.

En réalité, la question des droits des personnes âgées en situation d'urgence doit être abordée de façon holistique, notamment en termes de protection sociale, de santé... Pour l'heure, la sensibilisation des communautés, familles et hospices sur les enjeux de protection en situation d'urgence sanitaire liée à la pandémie de covid-19 se poursuit, tout comme le paiement des transferts monétaires du projet « Lisungi » en faveur des personnes âgées.