Congo-Brazzaville: Distinction - Agnès Ounounou reçoit le Prix africain de développement Awards

À Kigali, au Rwanda, Agnès Ounounou, coordinatrice du projet du HCRCE, a reçu le Prix africain de développement Awards (Padev) de la "Meilleure promotrice africaine de l'entrepreneuriat féminin de la diaspora congolaise".

La Fondation 225 a organisé, du 24 au 27 septembre, à Kigali, la 16e édition du Padev 2021, plateau prestigieux qui consacre les hommes et les femmes qui font la fierté du continent africain. Une cérémonie à laquelle a pris part Agnès Ounounou et où elle a été distinguée pour son engagement social et solidaire envers ses compatriotes congolais de l'extérieur et pour l'intérêt qu'elle manifeste pour son pays d'origine.

La Congolaise faisait partie d'une sélection de quatre-vingts lauréats sur cinq cents nominés issus de quinze pays d'Afrique. Cet événement original a été l'occasion des rencontres B2B, d'un gala de remise de trophées, d'une visite touristique et d'un forum économique à Marriott hôtel, à Kigali.

Selon les organisateurs, cette distinction a pour objectif d'instaurer une culture du travail, du mérite et de l'excellence comme une des valeurs cardinales et structurantes de la société africaine. Elle permet de susciter la prise de conscience autour de la responsabilité de chaque Africain comme acteur du processus de développement de son pays et non plus comme un spectateur passif des politiques gouvernementales en la matière. C'est également une manière de célébrer les hommes et les femmes dont les œuvres sont de nature à produire un impact notable sur le processus de développement de leur pays.

En marge de cette cérémonie, profitant de son séjour au Rwanda, la coordinatrice du projet du HCRCE a eu à échanger avec Guy Nestor Itoua, ambassadeur du Congo au Rwanda, Tanzanie, Ouganda et Burundi. Dans son périmètre diplomatique, une centaine d'étudiants congolais et quelques familles congolaises résident dans le pays aux milles collines.