Congo-Brazzaville: Covid-19 - Le ministre de la Santé réceptionne quatre cent mille doses de vaccins Sinovac

La donation de la Chine à la République démocratique du Congo (RDC) s'inscrit dans le cadre des accords bilatéraux entre les deux pays et vise à garantir un accès équitable aux vaccins contre le coronavirus.

Les quatre cent mille vaccins sinovac ont été réceptionnés, le 29 septembre à l'aéroport international de N'Djili, par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani Mbanda, accompagné de la vice-ministre, Véronique Kilumba Nkulu. A cette occasion, l'ambassadeur de Chine en RDC, Zhu Jing, et le ministre de la Santé ont signé l'acte de remise et de réception du vaccin chinois.

Dans son mot de circonstance, Jean-Jacques Mbungani a salué le geste du gouvernement chinois qui constitue un appui supplémentaire au peuple congolais dans la lutte contre la pandémie covid-19, et qui fait preuve de la solidarité sino-congolaise. «Nous sommes heureux parce que Sinovac, ce don du gouvernement chinois, vient appuyer notre lutte contre la pandémie en nous offrant ce lot de 400 000 doses de vaccins qui va aider à vacciner les Congolais dans les jours qui viennent », a-t-il déclaré.

Pour lui, Sinovac est un vaccin reconnu mondialement parmi tant d'autres utilisés en RDC. Il va aider efficacement la population pour se prévenir et se protéger contre cette maladie qui a tué plus de quatre millions des personnes dans le monde dont plus de mille quatre-vingt morts en RDC, a-t-il poursuivi. « Nous devons protéger nostre population. Cette quantité importante de Sinovac va fortement aider notre pays face à cette guerre sanitaire. L'arrivée du vaccin chinois nous permet aussi d'avoir une diversité de vaccins afin que le Congolais ait le choix libre de son vaccin», a indiqué le ministre de la Santé publique qui a, par ailleurs, rappelé à toute la population d'adhérer à la vaccination contre cette pandémie. «J'appelle la population à adhérer à la vaccination qui est un élément fondamental de la riposte et une meilleure façon de se prémunir contre le virus. J'insiste également sur le respect des mesures barrières et j'invite la population à se faire vacciner », a-t-il ajouté.

Pour sa part, l'ambassadeur chinois, Zhu Jing, a fait savoir que face à la pandémie covid-19, le gouvernement chinois a rempli l'engagement solennel de faire des vaccins chinois les biens publics mondiaux et a déjà fourni une grande quantité de vaccins à plus de cent pays du monde.

Le vaccin Sinovac, approuvé par l'Organisation mondiale de la santé le 1er juin 2021, offre à la population congolaise un vaccin sûr et efficace complémentaire aux doses d'Astrazeneca, de Moderna, de Pfizer déjà disponibles dans le pays. Tous les vaccins sont stockés à Kinshasa avant d'être acheminés vers les sites de vaccination, dans les quinze provinces prioritaires identifiées par le Programme élargi de vaccination, à savoir Équateur, Haut-Katanga, Haut Uélé, Ituri, Kasaï, Kasaï oriental, Kinshasa, Kongo central, Kwilu, Lualaba, Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Sud-Ubangi et Tshopo.