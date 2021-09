Congo-Brazzaville: Kick-boxing - Les encadreurs du Niari et de Pointe-Noire découvrent des nouvelles techniques de travail

Les entraîneurs et encadreurs des clubs de Kick-boxing et full contact de Dolisie et Pointe-Noire ont appris, récemment, des nouvelles méthodologies d'entraînement ainsi que la psychologie sportive.

Le moment d'actualisation de connaissances s'est déroulé lors d'un séminaire animé par le 2e vice-président du comité national de full-contact et kick-boxing, chargé de la technique, Me Valère Koubikana, et du directeur technique national, Me Fofana Aboubacar.

Au cours de ce séminaire dit de renforcement des capacités qui s'est tenu respectivement le 22 septembre à Dolisie puis le 23 du même mois à Pointe-Noire, des centaines des férus de cet art martial et leurs entraîneurs ont découvert, gratuitement, des nouvelles techniques concernant la psychologie sportive et les contours d'une bonne séance d'entraînement.

« Sincèrement merci au comité national. Nous avons beaucoup appris et nous voulons que cela se pérennise afin de permettre à nos élèves de bien apprendre pour défendre dignement le Congo lors des compétitions internationales. Nous voulons que le comité national devienne fédération pour qu'il vulgarise normalement notre art », a indiqué un bénéficiaire de la formation.

C'est, en effet, grâce au comité national de full-contact et kick-boxing que ces deux techniciens ont mis en exergue leur savoir-faire au profit des pratiquants des départements du Niari et de Pointe-Noire. Cela s'inscrit dans le cadre de la politique dudit comité en vue de redynamiser les athlètes de l'hinterland tout en dénichant des nouveaux talents.

Selon Me Valère Koubikana, il s'agissait d'une formation des formateurs qui vise à rehausser le niveau du kick-boxing et du Muay-thaï au Congo. « Nous nous sommes focalisés sur la théorie puis la pratique afin de juger par la même occasion le niveau des athlètes et leurs encadreurs puisque le directeur technique national faisait partie de la délégation », a-t-il expliqué.

Pour sa part, le directeur technique national et initiateur du kick-boxing en République du Congo, Me Fofana Aboubacar, a estimé que le niveau des athlètes congolais est acceptable. Il a manifesté sa satisfaction suite à l'engouement des athlètes. Ce technicien a, par ailleurs, déploré le manque d'outils et d'espace de travail adéquat.

Notons que les autorités de ces deux localités ont apprécié la noble vision du comité national de full-contact et kick-boxing qui consiste à vulgariser et développer le Kick-boxing sur toute l'étendue du territoire national.