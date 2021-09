Congo-Brazzaville: Musique - Petit Wendo et Young Ace Wayé en concert ce jeudi

À l'affiche respectivement à la Délégation générale Wallonie-Bruxelles et à la Halle de la Gombe, à trente minutes d'intervalles, à 18h et 18h30, les deux musiciens seront les premiers à se produire sur les scènes des centres culturels belge et français depuis la rentrée effectuée en ce début de mois.

Petit Wendo livrera, ce 30 septembre, le premier concert de ce mois et va de même le clôturer, marquant la rentrée à la Délégation générale Wallonie-Bruxelles. Baptisée Rumba Music, cette soirée sur invitation traduit bien son engagement à toujours faire un point d'honneur à la rumba. En effet, le chanteur et guitariste n'est pas pris au hasard. Il est compté parmi les vaillants soldats de la rumba originale, des années 1950 à nos jours qu'il se plaît à interpréter à l'image de son regretté mentor Wendo Kalosoy.

Du reste, les habitués du centre culturel belge ont eu une sorte d'avant-goût du concert à l'occasion du baptême du volume 3 de l'anthologie Rumba Parade, le 18 septembre. Petit Wendo s'est livré alors avec délectation à quelques interprétations à l'ancienne. Accompagné d'un accordéon et de bâtons de percussions, c'était pour le grand bonheur des fervents amateurs et défenseurs de la rumba à l'instar de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoines, Catherine Kathungu Furaha, la dynamique déléguée générale Wallonie-Bruxelles, Kathryn Brahy, et du Pr Yoka Lye, « ambianceur » bien né.

De son côté aussi, Young Ace Wayé va donner le ton à l'Institut français. En effet, le concert du rappeur/chanteur venu de Brazzaville, annoncé à 18h30 sous la Grande Halle, est le premier qu'organise la Halle de laGombe depuis la reprise presque normale de ses activités début septembre. D'entrée libre, le premier show du Prix Découvertes RFI 2020 à Kinshasa était attendu depuis celui de sa prédécesseuse, Céline Banza, en décembre dernier. Il avait alors été présenté au public kinois par Claudy Siar, le MC de la soirée.

Ce 30 septembre, Kinshasa va découvrir l'univers musical du jeune artiste qui, en décembre, affirmait au Courrier de Kinshasa sa certitude d'être parmi les futurs grands du continent. « On devrait me présenter comme l'une des prochaines grandes affiches d'Afrique », nous avait-il répondu dès lors qu'on lui avait demandé comment il aurait voulu être présenté aux mélomanes de la capitale. Et il avait ajouté : « S'ils ne me connaissent pas, ne le savent pas, ils ont tout intérêt à chercher à me connaître, à savoir qui est Young Ace Wayé ». Bonne découverte aux Kinois invités à se rendre à la Halle de la Gombe à cette soirée où les place sont limitées et l'on avise qu'il faut veiller au respect des gestes barrières.