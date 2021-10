Ile Maurice: Juin 2020 à 2021 - Importante chute de l'emploi dans les sociétés d'export

L'emploi dans les Export Oriented Enterprises (EOE) a connu une chute de 15,5 % de juin 2020 à juin 2021 passant de 42 651 à 36 047, selon les chiffres de Statistics Mauritius du deu- xième semestre 2021.

Le nombre de travailleurs étrangers a diminué de 3 866 et, au niveau des Mauriciens, de 2 738. Les licenciements ont eu lieu principalement dans les entreprises de production de vêtements avec une réduction de 6 210 emplois.

En 2021, on dénombre une baisse de 460 emplois au deuxième trimestre due à 946 licenciements et 486 emplois créés grâce à l'expansion d'entreprises existantes. De fin mars 2021 à fin juin 2021, le nombre de travailleurs étrangers a été réduit de 5,2 %.

Les exportations des EOE au deuxième trimestre 2021 se sont élevées à Rs 10,4 milliards, soit Rs 993 millions de plus qu'au premier trimestre 2021. Cette situation s'explique principalement par la hausse des exportations d'articles confectionnés (35,7 %), de fils textiles, tissus, perles, pierres précieuses et semi-précieuses (86,1 %) et de montres et horloges (49,5 %), partiellement compensées par les baisses dans l'exportation d'articles d'habillement et de vêtements (5,8 %) et de poissons et préparations à base de poissons (4,8 %). Selon les données, l'Afrique du Sud, le RoyaumeUni, la France et les États-Unis restent les principaux marchés, représentant au total Rs 5, 3 milliards, soit 51,2 % des exportations totales des EOE. Quant aux importations de ces entreprises, elles ont augmenté de 8,6 % pour atteindre Rs 5,9 milliards par rapport au premier trimestre. Cela, en raison d'une augmentation des importations de matières premières (9,9 %) et d'une baisse dans l'importa- tion des machines (22,8 %).

Par ailleurs, ces chiffres n'incluent pas les transactions des EOE du port franc. Ces ventes considérées comme des ventes locales sont évaluées à Rs 41 M pour ce deuxième semestre.