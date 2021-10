Algérie: L'AREN salue le verdict du Tribunal européen sur l'annulation des accords de pêche et de l'Agriculture Maroc-UE

Laayoune Occupee — L'Association pour le Contrôle des Richesses naturelles et la protection de l'Environnement du Sahara Occidental (AREN) a accueilli favorablement, mercredi, le verdict du tribunal de l'Union européenne (UE) portant annulation des accords de pêche et d'agriculture entre le Maroc et l'Union européenne étendus au Sahara Occidental occupé, affirmant que le Front Polisario est le seul représentant légitime du peuple sahraoui.

"Nous saluons ce verdict qui vient parachever et confirmer les précédentes décisions, en ce sens qu'il se veut un appel clair à tous les dispositifs de l'UE à cesser de braver les principes et lois européennes pour sauver l'occupation marocaine et couvrir ses crimes", lit-on dans un communiqué de l'Association.

"Il vient rappeler que le Front Polisario est le seul représentant légal du peuple sahraoui et lui confère la capacité d'agir devant le Tribunal de l'Union, et partant le rejet de tout investissement étranger par le front Polisario traduira la volonté libre et souveraine du peuple sahraouie", a souligné l'AREN.

"Cette décision vient couronner les efforts diplomatiques et populaires que le Front Polisario et les différentes organisations et associations solidaires avec le peuple sahraoui n'ont eu de cesse de déployer pour faire aboutir notre cause juste et permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination et à l'indépendance", a ajouté la même source.

L'Association a appelé, en outre, "à la poursuite des batailles ouvertes contre l'occupation marocaine", saluant les efforts de tous les solidaires et sympathisants" avec la cause sahraouie.