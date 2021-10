Algérie: Prise en charge des personnes âgées - L'impérative adhésion de tout un chacun soulignée

Alger — Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a appelé, jeudi, à "l'adhésion" dans l'effort de prise en charge et de protection des personnes âgées qui doivent bénéficier de toutes les ressources éducatives, culturelles, spirituelles et de loisir.

Dans un communiqué publié à la veille de la célébration de la Journée internationale pour les personnes âgées (1er octobre de chaque année), le CNDH a appelé toutes les parties concernées, à savoir l'Etat, la société civile, le secteur privé et l'ensemble des citoyens à "l'adhésion dans l'effort de prise en charge et de protection des personnes âgées qui doivent bénéficier de toutes les ressources éducatives, culturelles, spirituelles et de loisir".

Plaidant pour l'intégration de la "gériatrie" comme spécialité dans la formation des médecins, le CNDH a relevé l'importance d'offrir aux personnes âgées en mesure d'apporter un plus l'opportunité de contribuer au développement de la société en transmettant leur expérience et savoir-faire aux générations montantes.

Mettant en avant la place "particulière" qu'occupe cette frange dans la culture et les traditions de la société algérienne, le Conseil a rappelé que cette place a été confortée par un arsenal juridique solide, pour ne citer que la dernière révision de la Constitution de 2020 qui stipule explicitement dans son article 71 alinéa 6 que "l'Etat œuvre à garantir aux personnes âgées aide et protection".

L'Algérie a consacré une loi spéciale à cette catégorie "importante" à savoir la loi 10-12 du 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées qui a défini l'âge de cette frange de 65 ans et plus, et érigé la protection et la préservation de la dignité des personnes âgées en obligation nationale dévolue à l'Etat, les collectivités locales et le mouvement associatif.

La loi a défini, en détail, les formes de la protection sociale et sanitaire devant être fournie aux personnes âgées, tout en mettant en avant le droit des personnes âgées à une vie normale entourées des membres de leur famille, outre l'obligation pour les institutions de l'Etat de prendre en charge les personnes âgées n'ayant pas de liens familiaux, et ce, à travers l'accès à l'hébergement dans des centres spécifiques et à l'assistance sociale, sanitaire et psychologique.

L'Algérie célèbre, à l'instar de tous les pays du monde, le 1er octobre de chaque année la journée internationale des personnes âgées. Cette journée a été décrétée en vertu de la recommandation 106/45 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies (ONU) le 14 décembre 1990. Cette journée a été célébrée à partir du 1er octobre 1991.

Le monde célèbre cette année également le 30e anniversaire de la célébration de cette journée qui constitue "une opportunité pour la célébration des contributions des personnes âgées dans tous les aspects de la vie et de reconnaissance vis-à-vis de leurs actions au service de l'Etat et de la société, outre une opportunité pour prendre connaissance des préoccupations de cette catégorie et engager une réflexion sur les modalités de leurs prise en charge".

L'Union internationale des Télécommunications (UIT) a indiqué que la catégorie des personnes âgées souffrait d'inégalité dans le domaine numérique par rapport aux autres catégories, et ce, compte tenu de leur faible accès aux opportunités offertes par le développement technique et technologique dans le domaine de l'information.