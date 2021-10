Algérie: Danemark - Signature d'une convention fiscale de non double imposition

Alger — L'Algérie et le Danemark ont signé jeudi à Copenhague une convention fiscale de non double imposition qui devrait permettre d'augmenter les échanges commerciaux et d'encourager les flux des investissements entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère des Finances.

Cette convention a été signée, du côté danois, par le ministre des Impôts, Morten Bodskov et, du côté algérien, par l'ambassadeur d'Algérie à Copenhague, Rachid Meddah, a précisé la même source.

La cérémonie de signature était suivie à partir d'Alger, par visioconférence, par le Secrétaire général du ministère des Finances, Brahim Djamel Kassali, et l'ambassadeur du Royaume du Danemark en Algérie, Vanessa Vega Saenz.

Au delà de la non double imposition que cet instrument est appelé à en créer l'ancrage juridique, le ministère des Finances a relevé d'autres avantages que doit permettre cette convention notamment, l'assistance mutuelle en matière d'échange d'information pour lutter contre l'évasion fiscale.

Il s'agit également d'un instrument devant envoyer un signal fort en direction des opérateurs économiques des deux côtés afin, non seulement d'augmenter nos échanges de biens et de services, mais d'encourager également les flux des investissements durables et créateurs de richesses, a souligné le ministère.