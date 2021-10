Congo-Kinshasa: Dialogue politique RDC - UE - Sama Lukonde a ouvert la 3ème session

C'est en présence du président du Sénat, du représentant de l'Union européenne en République Démocratique du Congo, des membres du Gouvernement, des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques des pays membres de l'UE et experts, que le'Premier ministre Jean Michel Sama Lukonde a procédé hier à l'hôtel du Gouvernement à l'ouverture des travaux de la 3ème session du dialogue politique entre l'Union européenne et la République Démocratique du Congo.

Pendant trois jours, les participants pourront passer en revue les thèmes ci-après :

- La gouvernance politique, économique et sécuritaire ;

- La dimension Environnement et gestion des ressources minières et non minières ;

- La dimension Développement humain.

Ouvrant solennellement les travaux, le chef du gouvernement a d'abord salué les efforts déployés par le'Président de la République Félix Antoine Tshisekedi en vue de la normalisation de la vie politique et diplomatique de la République Démocratique du Congo, avant de souligner que l'ouverture de cette troisième session du dialogue politique entre d'une part la République Démocratique du Congo, et d'autre part, les pays membres de l'Union européenne lui donne l'opportunité d'apprécier à juste valeur les efforts entrepris par le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et président en exercice de l'Union Africaine pour la normalisation des relations politiques et diplomatiques entre les parties.

«C'est depuis son accession à la magistrature suprême que la conduite de notre diplomatie a été soumise à une épreuve de contacts avec les pays membres de l'Union européenne, et ce, par des visites d'État qui s'inscrivent tout naturellement dans le droit chemin de sortir notre pays de l'isolement politique et diplomatique. Le cas échéant, les relations séculaires avec les partenaires traditionnels des pays membres de l'Union européenne», a déclaré le Premier ministre.

Pour le chef du gouvernement, les relations diplomatiques ont pour vocation de renforcer le partenariat dans divers secteurs de la vie nationale.

A ce titre, a-t-il poursuivi, «les actions devront participer au renforcement du partenariat à travers des projets d'investissements dans les différents secteurs de la vie nationale. Le cadre d'exécution et d'orientation des projets et programmes de coopération, reste l'institutionnalisation du dialogue politique au sein de l'accord de Cotonou, et la formalisation des discussions dans le cadre du présent accord d'orienter l'apport souhaité dans le secteur que le gouvernement congolais s'est choisi à travers son programme défendu et adopté à l'Assemblée nationale». Puis, il a rappelé les principaux piliers dudit programme à l'intention des participants aux travaux du dialogue.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a émis le vœu de voir les échanges qui auront lieu en marge des travaux puissent aboutir à la satisfaction de toutes les parties.

C'était également l'occasion pour Jean Michel Sama Lukonde de saluer la reprise de la coopération entre son pays et les institutions financières internationales.

«L'inscription de notre pays au registre des institutions de Bretton Woods et la volonté affichée par le gouvernement de la RDC à faire sortir les masses laborieuses du marasme social m'incite à soutenir la tenue des présentes assises dont les retombées sont attendues dans les domaines sociaux de base tels l'éducation dont la gratuité de l'enseignement conduira un plus grand nombre d'enfants à accéder au système scolaire, à la santé, à l'agriculture, et aux diverses infrastructures, etc.»

Enfin, le Premier ministre s'est dit convaincu que les échanges qui seront faits en marge des travaux permettront aux investisseurs des pays membres de l'UE de s'engager dans ledits secteurs en vue de permettre à la RDC d'assurer son intégration au sein de la Zone de libre-échange économique africaine et jouer ainsi pleinement son rôle de moteur de développement au cœur de l'Afrique dans les relations avec l'Europe.