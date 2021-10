Ile Maurice: Covid-19 - La carte vaccinale numérique voit le jour

Avec la réouverture totale de nos frontières, il devient plus que nécessaire de maîtriser la situation du Covid-19. Désormais, les personnes vaccinées ne devront plus se contenter de leur carte vaccinale physique, une version digitale étant disponible. Lors d'une conférence de presse à l'hôtel Labourdonnais, hier, le Premier ministre adjoint Steven Obeegadoo et le ministre des TICS, Deepak Balgobin, l'ont lancée et elle est en vigueur depuis minuit.

Steven Obeegadoo a expliqué que le gouvernement a pris toutes les mesures pour une réouverture des frontières dans les meilleures conditions. «Cette réouverture est inévitable car 100 000 familles dépendent du tourisme pour vivre. Pendant un an, le gouvernement a dépensé plus de Rs 10,4 Mds pour les soulager financièrement. Ce qui n'est plus possible.» Le 1er octobre, a-t-il ajouté, est synonyme d'espoir pour ces familles. Maurice s'est bien préparé avec la campagne Mauritius Now de la Mauritius Tourism and Promotion Authority pour susciter l'intérêt des touristes à séjourner dans la destination. D'autres prestataires ont été formés pour accueillir ces derniers.

Par ailleurs, il faudra redoubler de vigilance pour réduire les nouveaux risques de contamination. À partir d'aujourd'hui, seuls le personnel et les clients vaccinés auront accès aux hôtels et salles de sport. À partir du 15 octobre, les policiers, sapeurs-pompiers, le personnel des salles de fêtes et tous ceux qui fréquenteront les dortoirs, salons de coiffure et d'esthétique, cinémas, salles de concert, restaurants et casinos devront être vaccinés. C'est pourquoi la carte vaccinale a été numérisée.

Les personnes totalement vaccinées peuvent déjà télécharger l'application beSafeMoris sur leur portable ou du site Web beSafeMoris.mu. Une fois sur le site, il faut cliquer sur Pass, entrer son numéro de carte d'identité et son numéro de portable. L'utilisateur recevra un OTP (one-time password) pour entrer sur la plate-forme et recevoir le code QR de sa carte vaccinale, qui peut être imprimé. Les prestataires de services pourront scanner ce code QR. Les personnes exemptées du vaccin peuvent aussi s'enregistrer sur beSafeMoris.

Pour le ministre Balgobin, Maurice a encore une fois fait preuve d'une conscience technologique élevée avec la carte vaccinale numérique. «C'est l'aboutissement du travail assidu de plus de 100 personnes qui ont méticuleusement réaménagé les données de 800 000 vaccinés sur la plateforme beSafeMoris.»