Cote d'Ivoire: Kôrôday's - La cinquième édition prévue en novembre prochain

L'information a été donnée ce jeudi 30 septembre, par Madeleine Loucou, en conférence de presse à Abidjan-Plateau.

L'Ong Houkabanian organise, les 20, 26 et 27 novembre 2021, à la bourse du travail à Abidjan-Treichville, la 5è édition du Salon international des personnes du troisième âge dénommé Kôrôday's.

Espace de partage d'expériences et d'opportunités, cet événement vise entre autres; à favoriser une réelle contribution des séniors au développement durable de la nation, de créer un espace d'échanges et d'interactions constantes entre les séniors et les institutions pour favoriser une meilleure prise en compte de leurs intérêts.

Il s'agit également de promouvoir la silver économie c'est-à-dire le marché des séniors, de construire un pont générationnel entre les séniors et la jeune génération mais aussi et surtout de promouvoir la santé et le bien-être des personnes âgées.

Quinze panels et conférences sur la santé, les droits, la nutrition et quatre ateliers sur la gestion des conflits générationnels, le digital et les moyens de création de richesses meubleront ce salon.

Du fait de la pandémie à coronavirus (Covid-19), cette 5è édition enregistrera 1500 personnes du troisième âge en présentiel et plus de 5000 autres en ligne. Il y aura 30 stands d'industriels et plus de 100 stands d'artisans.