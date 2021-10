Cote d'Ivoire: 14e édition de World Policy Conference - Le Premier ministre Patrick Achi à Abu Dhabi pour représenter le Chef de l'Etat

Le Premier Ministre Patrick Achi a quitté Abidjan cet après-midi pour Abu Dhabi où il représentera le Président de la République Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara à la 14e édition de World Policy Conference(WPC).

Le Premier Ministre prononcera un discours à cette importante rencontre qui réunit les décideurs et chercheurs de haut niveau du monde et à laquelle le Président de la République Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara a été convié.

Le Président de la République Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara a participé à la 5e édition tenue en 2012 à Canne en France.

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a représenté le Président de la République aux 11e et 12e éditions de WPC en 2018 et 2019.

Les assises de la WPC qui se tiennent du 1er au 3 octobre 2021 dans la capitale des Emirats Arabes Unis portent essentiellement sur les politiques économiques pratiquées dans le monde. La Cote d'Ivoire qui est sur la voie de la transformation profonde de son économie est très attendue à ce rendez-vous mondial.

Fondée en 2008, la World Policy Conference(WPC) a pour mission de contribuer à promouvoir un monde plus ouvert, plus prospère et plus juste. Cela suppose un effort permanent pour comprendre la réalité des forces en jeu et leurs interactions, et pour réfléchir à l'adaptation pacifique de l'organisation des rapports interétatiques à tous les niveaux, dans le respect de la culture et des intérêts fondamentaux de chaque nation.

La réunion annuelle de la WPC a une taille limitée, pour permettre aux participants de développer entre eux des liens durables. Elle rassemble des personnalités de haut niveau, originaires des cinq continents - dirigeants politiques et économiques, chercheurs et journalistes - dans l'esprit de tolérance seul propice à la recherche du bien commun. Au-delà des participants, cette réunion a pour but d'aider tous les publics concernés à une époque de bouleversements incessants.

La World Policy Conference est une initiative de l'Ifri, l'Institut français des relations internationales créé par le professeur émérite français, Thierry de Montbrial en 1979

Classé ces trois dernières années dans le trio de tête des think tanks les plus influents au monde par le Global Go To Think Tank Index Report de l'Université de Pennsylvanie, l'Ifri occupe également en 2019 le 3e rang du classement général.

Note de presse de la Primature