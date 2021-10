Cote d'Ivoire: Accès à l'eau potable - Le ministre Laurent Tchagba s'assure de la bonne exécution des travaux dans le district d'Abidjan

Le ministre de l'Hydraulique Laurent Bogui Tchagba a effectué une tournée les 28, 29 et 30 septembre 2021 dans le District d'Abidjan. L'objectif affiché du ministre, s'assurer de la bonne exécution des travaux en cours. Et ce, pour connecter 155 quartiers et sous-quartiers non canalisés du grand Abidjan au réseau d'eau potable et de leur impact sur les populations bénéficiaires.

Au cours de la première étape de sa tournée, le premier responsable du département de l'Hydraulique a sillonné le mardi 28 septembre, Yopougon-Andokoi, Yopougon Koweit et Attécoubé Mossikro. Le constat est clair et cela pouvait se lire sur le visage des populations. Grâce au projet de l'Amélioration des Performances Techniques et Financières du secteur de l'eau potable (APTF) inscrit dans le programme Eau Pour Tous, elles ont désormais de l'eau potable à domicile.

Les ménages ont s'octroyé un compteur d'eau en nepayant que 10.000 FCFA au lieu de 167.000 FCFA. Cette opération a connu un franc succès. A Andokoi pour un objectif de 2000 ménages, ce sont 2.939 branchements qui ont été réalisés soit un taux de plus de 100%. Dans le quartier Koweït, l'objectif qui était de 6000 a été largement dépassé pour atteindre 9. 266 ménages qui ont souscrit. À ce jour 9.133 branchements ont été réalisés soit un taux de plus 98 %.

Dans ces deux quartiers de Yopougon, les populations ont tenu a saluer cette action du gouvernement. Aussi ont-elles plaidé pour que les ménages retardataires puissent bénéficier des branchements sociaux APTF à 10. 000 FCFA.

A Mossikro dans la commune d'Attecoubé où les travaux sont toujours en cours c'est le même engouement au niveau des populations. 2 929 branchements ont déjà été payés par les populations. Dans les ménages visités à cette étape, il faut dire que le ministre Laurent Tchagba était très satisfait.

Mercredi, le ministre de l'Hydraulique Laurent Tchagba a poursuivi sa tournée. Il a ainsi visité Abobo Akeikoi et Abobo Sagbé. A Abobo Akeikoi, sur 3000 branchements prévus, 900 sont déjà réalisés. Ce qui veut dire que 900 ménages sont désormais raccordés au réseau d'eau potable. Quant à Sagbé Marley, sur 2000 branchements prévus, 1967 ont été réalisés.

Au terme de cette étage le ministre Tchagba a encouragé les populations à tourner le dos à la fraude sur le réseau d'eau potable.

Ce projet d'un coût global de 47 milliards de FCFA va permettre de réaliser globalement 164 810 branchements pour permettre à 1 648 104 personnes d'avoir accès à l'eau potable.

Le Ministre Laurent Tchagba a poursuivi sa tournée le jeudi 30 septembre 2021 à Port-Bouët où il se rendra au quartier Éléphant et Jean Folly.