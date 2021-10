Cote d'Ivoire: Résultats financiers/Kennedy Uzoka (Dg UBA) - « Nous sommes très engagés à atteindre une croissance prudente et responsable de nos emplois »

« Nous sommes très engages à atteindre une croissance prudente et responsable de nos emplois, de la qualité de notre bilan et à la santé globale de la banque. Nous continuerons d'équilibrer notre appétit de croissance avec la nécessité de maintenir un très bon portefeuille sain de nos actifs », a déclaré Kennedy Uzoka, Directeur général du groupe, United Bank for Africa. C'était le 16 septembre 2021 lors de la conférence en ligne des investisseurs/analystes au siège de la banque à Lagos, au Nigeria.

A cette occasion, M. Uzoka a annoncé que la banque a enregistré une amélioration significative de ses performances opérationnelles et financières.

La banque a enregistré une augmentation de 33,4% de son profit avant impôts qui a atteint 76,2 milliards de nairas en juin 2021, contre 57,1 milliards de nairas enregistrés au cours de la même période de 2020, se traduisant par un rendement annualisé des capitaux propres moyens de 17,5% contre 14,4% l'année précédente. Le profit après impôts a atteint 60,6 milliards de nairas, montre une augmentation significative de 36,3% par rapport aux 44,4 milliards de nairas enregistrés en 2020, tandis que les bénéfices bruts sont passés de 300,6 milliards de nairas à 316 milliards de nairas en juin 2020 ; soit une croissance de 5,1%.

Cet exploit, a-t-i fait savoir, a été enregistré malgré l'environnement commercial et économique difficile en raison de la lenteur des activités suite au confinement général à travers plusieurs pays à cause de la pandémie de Covid-19. M. Uzoka a exprimé son optimisme au quant au fait que la banque est sur la bonne voie pour atteindre et même dépasser ses objectifs pour l'exercice, ajoutant que son souci de satisfaire ses clients reste au cœur de toutes ses activités.

Aussi a-t-il soutenu que la philosophie de son institution axée sur le client reste le socle de la stratégie du groupe. « Nous voulons vous assurer une expérience client positive pour tous nos clients. De plus, nous souhaitons offrir nos services bancaires qui principalement en compte les attentes de nos clients », a expliqué M. Uzoka.

