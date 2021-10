Sénégal: Les traducteurs appelés à l'union et à la solidarité

Dakar — Les traducteurs du Sénégal, par la voix de leur président, Séga Hamady Faye, ont appelé, jeudi, à l'union, la solidarité et la paix, compte tenu de la situation que vit le monde actuellement avec la crise sanitaire liée à la covid-19.

"Nous lançons un appel à l'union. C'est la deuxième année de suite que nous choisissons ce thème qui appelle à l'unité et à la solidarité. Je pense que c'est surtout lié à la crise sanitaire que vit le monde actuellement, qui est dure, particulièrement pour les traducteurs", a-t-il dit.

M. Faye intervenait lors de la cérémonie d'ouverture de la journée mondiale de la traduction, initiée par l'Association sénégalaise des traducteurs (ASTRA).

C'est grâce à l'union que les traducteurs pourront s'en sortir, a-t-il insisté, ajoutant que le message est bien compris "et que d'ici les années à venir, la situation va s'améliorer". Il estime que tout le monde aura compris qu'il faut travailler ensemble pour avancer.

"Si l'on regarde l'histoire de l'humanité, une caractéristique qui ressort de façon récurrente comme la plus grande force, c'est la puissance des groupes et des sociétés, leur capacité à s'unir lorsqu'ils surmontent des menaces, font face à des défis et mettent en œuvre des changements vitaux", a fait savoir le traducteur.

Citant le célèbre défenseur des droits civiques américain, Martin Luther King, qui disait qu"' il y a du pouvoir dans le nombre et il y a du pouvoir dans l'unité", il explique : "c'est lorsque le gens sont unis autour d'une vision commune, s'y sont engagés et agissent de manière décisive avec espoir et conviction, qu'ils obtiennent des résultats considérables".

"Notre détermination et notre volonté communes de défendre notre profession nous permettent de mettre de côté nos différences et d'agir ensemble, car c'est bien plus important que nos divergences", a souligné Séga Hamady Faye.

Rappelant que la Covid-19 n'a pas épargné les traducteurs, il soutient que "c'est l'unité de notre famille qui a fait et continuera de faire la différence".