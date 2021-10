Afrique: Les réseaux proches de la société russe Wagner s'intéressent au Mali

Au Mali, les échanges entre la junte et la société de paramilitaires russes Wagner ont suscité de nombreuses réactions politiques. L'issue de ces échanges - et la signature d'un accord ou non - n'est pas encore connue. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a en Russie un intérêt grandissant sur les réseaux sociaux et les médias proches de Wagner pour le Mali.

Sur la Toile, dans les réseaux russes proches de la société Wagner, les publications concernant le Mali se multiplient. Maxime Audinet est chercheur à l'IRSEM, docteur en études slaves de l'Université Paris-Nanterre, spécialiste de la Russie et de ses réseaux d'influence.

« Ce qui est intéressant, c'est qu'on observe depuis maintenant quelques semaines une apparition très nette d'articles sur les médias du groupe Mediapatriot qui est ce conglomérat qui appartient à Prigozhin, toute une série d'articles consacrés au Mali aux actualités maliennes en particulier aussi aux Fama. »

Et l'agence de presse Ria Fan financée par Prigozhin, n'est pas en reste. « Et ce qui est intéressant par exemple sur la page Afrique de Ria Fan, qui est un peu le média phare de ce groupe là, c'est que vous avez toute une série d'articles sur le Mali dans la page Afrique qui traitent en fait des actualités essentiellement où le groupe Wagner est présent en Afrique, en Libye, au Soudan, et en Centrafrique bien entendu et maintenant le Mali apparaît. »

Autre signal, l'activisme en ligne marquée de personnalités connue pour leur rôle dans la propagande en faveur de Wagner. « Mardi dernier par exemple vous avez eu un article qui est sorti sur un sondage qui a été mené par la fondation pour la défense des valeurs nationales qui est dirigée par Maxime Shugaley, un des associés de Prigozhin qui a été très présent en Centrafrique », pointe le chercheur Maxime Audinet.

Des sondages de propagandes en faveur de l'action russe. « Ce sondage indique que plus de 80% des Maliens soutiendraient l'initiative de la junte pour faire venir les Russes, alors que dans une même proportion ils sont hostiles à la force Barkhane. Et ça c'est sur le site de RIa Fan et donc c'est assez significatif de voir que le Mali et l'actualité malienne prennent une part de plus en plus conséquente sur les médias affiliés à Prigozhin. »

Il y a quelques mois, un sondage similaire de Shugaley avait fait l'objet d'une large campagne d'affichage à Bangui. Maxime Shugaley était également présent dans la capitale centrafricaine pour la promotion du film Touriste, film à la gloire des paramilitaires russes en RCA.