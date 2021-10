Madagascar: Foire « Lovokahitsy » - Pour une émergence économique de la région Ihorombe

La foire « Lovokahitsy » dans sa 3e édition a été organisée cette semaine à Ihosy. L'agriculture, l'élevage, le tourisme durable et les mines étaient les secteurs à l'honneur dans le cadre de cette manifestation économique.

L'objectif vise à assurer une émergence économique de la région Ihorombe, et partant de la nation. En effet, cette foire régionale a permis de promouvoir les activités des petites et moyennes entreprises tout en contribuant à l'amélioration des sources des revenus des exploitants agricoles notamment les producteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les artisans, sans oublier les acteurs dans les domaines du tourisme et des mines. Outre les différents partenaires dont entre autres, Conservation International à Fianarantsoa, près de 70 participants ont érigé des stands durant cet événement. Et plus de 5 000 visiteurs y ont été enregistrés.

Réduire la vulnérabilité des ménages. Le slogan portait sur « Ndao rolahy hitraoky hampivoatry gny fiharea ». À cette occasion, le bureau régional Conservation International basée à Fianarantsoa a mis en exergue les activités de conservation entreprises avec les communautés locales de base résidant aux alentours du corridor forestier Ambositra-Vondrozo, à travers une conférence-débat et des expositions au niveau de son stand. Et ce, par le biais de la mise en œuvre du projet « Paysages durables dans l'Est de Madagascar », financé par Green Climate Fund.

Il est à noter que ces communautés locales de bases issues de la commune rurale d'Ivongo, district d'Ivohibe, sont formées et bien équipées pour assurer les patrouilles au niveau du corridor forestier. Elles ont également bénéficié de formations sur les nouvelles techniques agricoles résilientes au changement climatique, permettant de développer les cultures vivrières et les cultures de rente. L'objectif vise à réduire la vulnérabilité des ménages vivant aux alentours du corridor tout en contribuant à la réduction de l'émission du gaz à effet de serre.

Mesures d'adaptation. Par ailleurs, différentes filières porteuses ont été exposées dans le cadre de cette 3e édition de la foire régionale « Lovokahitsy », qui a été ouverte par le ministre de la Pêche et de l'Economie Bleue, Paubert Mahatanty Tsimanaoraty. On peut citer entre autres, le riz, l'oignon, le maïs, le manioc, le café, le miel, l'apiculture, l'élevage porcin, l'aviculture, l'artisanat et les produits touristiques faisant la réputation de la région. Outre les différentes expositions et animations, des conférences-débat sur les mesures d'adaptation au changement climatique, le développement de l'agri-business, la promotion du tourisme durable et les mines, y ont été organisées.