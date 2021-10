Madagascar: Christian Ntsay - Le PM donne l'ordre de mettre fin rapidement à l'insécurité

La Police nationale a célébré hier son 60ème anniversaire sous le haut parrainage du chef du gouvernement qui est le premier responsable de la sécurité.

Le ministre de la Sécurité Publique (MSP), le Contrôleur général de Police, Fanomezantsoa Randrianarison a saisi l'occasion pour faire part de l'instruction adressée aux forces de l'ordre, pour la restauration immédiate et durable de la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. « Lors de la récente réunion de l'OMC/Nat. à Mahazoarivo, ordre nous a été donné de mettre fin rapidement à l'insécurité tant en milieu urbain que dans le monde rural », a rapporté le premier policier de Madagascar. En reconnaissant objectivement au passage « la recrudescence de l'insécurité durant trois semaines ou un mois ».

Un grand défi. Le MSP de faire remarquer que la Police nationale joue le rôle de « pilier » dans cette lutte contre l'insécurité. Tout particulièrement à Tana où 1 200 éléments du Commissariat Central sont mobilisés. Sans oublier les 800 élèves policiers qui sont en formation dans la Ville des Mille. Le maire Naina Andriantsitohaina a d'ailleurs assisté à la cérémonie d'hier qui était placée sous le haut parrainage de Christian Ntsay. « La restauration de la paix et de la sécurité est un grand défi », a déclaré le Premier ministre qui « assure la sécurité, la paix et la stabilité sur toute l'étendue du territoire national dans le respect de l'unité nationale ; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l'ordre, de la sécurité intérieure et de la défense ».

Politique de proximité. C'est à ce titre, à lui conféré par la Constitution, que le chef du gouvernement a mis la Police, la Gendarmerie et l'Armée devant leurs responsabilités. Il a rappelé « la complémentarité » entre les trois composantes des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) qui étaient du reste représentées à la cérémonie d'hier, pour ne citer que le ministre de la Défense nationale, le général de corps d'Armée, Léon Richard Rakotonirina. Ce dernier a même porté pour l'occasion le polo du 60ème anniversaire de la Police nationale.

Un jubilé placé sous le thème « La Police nationale protège, sert et se rapproche de la population». Pour le PM, « cela ne doit pas être un simple slogan mais doit être conforme à la structure même de la Police nationale ». Et de citer le remplacement des anciennes Directions provinciales par des Directions régionales ainsi que la création de commissariats de sécurité publique dans les districts dans le cadre de la politique de proximité de la Police nationale. Le chef du gouvernement a également mis l'accent sur « le savoir-faire, la solidarité et l'intégrité ».

Principe de précaution. Afin de concrétiser cette politique de proximité entre la Police nationale et la population, le ministre de la Sécurité Publique a conseillé aux citoyens qui rentrent tard le soir de faire appel, si besoin est, aux éléments de la Police nationale qui patrouillent dans les grandes villes, notamment dans les quartiers sensibles dans le domaine de la sécurité ou de l'insécurité (c'est selon).

Il a toutefois recommandé le principe de précaution aux unes et aux autres, en se faisant accompagner ou attendre par un proche pour ne pas s'aventurer seul(e) dans des lieux peu sûrs et/ou non sécurisés car la Police ne peut pas être partout et pour tous, en dépit du redéploiement de ses éléments qui s'inscrit dans le cadre global de la politique de l'Etat en matière d'affectation. À propos de politique étatique, le PM a déclaré que « la réouverture des frontières dépend de l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans certains pays ».