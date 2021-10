Madagascar: Services en ligne - Des abonnés de la Jirama séduits

La Jirama innove ne serait pas seulement un slogan marketing. Des initiatives qui cadrent avec cet esprit sont menées par les dirigeants afin d'améliorer la qualité des services offerts aux clients.

Une application pour smartphone et tablette ainsi qu'un site web dédié permettent actuellement aux clients de la compagnie malgache d'eau et d'électricité de jouir des services (presque tous) d'une agence physique. Ce qui constituerait une avancée dans la gestion des services clients étant donné les longues files d'attente qui font la triste renommée des agences de la compagnie. Et certains abonnés comme Solofo (nom d'emprunt) trouvent l'initiative « pratique » pour les services tels que les auto-relevés et le paiement des factures. D'autres clients de la compagnie partagent la satisfaction de Solofo. Tanjona R, par exemple, trouve que les services en ligne sont une « bonne idée ».

En effet, les offres en question permettent aux abonnés d'effectuer le suivi de leur compte (tel que la consommation, les factures impayées et payées), les auto-relevés (envoi des index). Font également partie desdits services de la Jirama : le paiement des factures, les achats de crédits ou encore effectuer les doléances et les signalements. Pour ce faire, les usagers peuvent, soit télécharger l'application et s'inscrire en tant qu'abonné avant de jouir des services, soit s'inscrire sur le site web de la Jirama. Des retouches devraient toutefois être effectuées par la Jirama pour plus de fonctionnalités de l'application.