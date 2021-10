Madagascar: Administration foncière - Manuels de procédures en gestation pour simplifier les démarches

Accélérer le traitement de dossiers et éviter toute forme de corruption ! Tels sont les principaux objectifs de la modernisation et de la réforme que l'Administration foncière compte mettre en œuvre.

Pour le gouvernement, le point important de la politique générale est de donner satisfaction à tous les usagers des services publics, selon le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers, Hajo Andrianainarivelo. Le 28 septembre dernier, celui-ci a présidé un atelier de travail au siège du Fonds National Foncier. Selon les informations, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des « Journées bloquées » organisées, pour discuter des stratégies visant à améliorer les services fournis dans tous les départements du MATSF (Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers).

Série d'ateliers. La Direction Générale des Services Fonciers (DGSF) a donc débuté la série, avec cette rencontre de travail. Durant les discussions, la mise en place de manuels de procédures a été instaurée comme impératif dans chaque département du service public. Ces documents mentionnent chaque étape, le délai et le coût, dans le traitement d'un dossier, ceci dans le but d'avoir une meilleure coordination et accélérer chaque traitement et éviter la corruption.

Selon le MATSF, la mise en place de « manuels de procédures » au sein des différents départements de la Direction des Services Topographiques et de la Direction de la Propriété Foncières est une priorité absolue, ceci dans le but d'alléger et simplifier les procédures et accélérer le traitement des documents à tous les niveaux. « Ces manuels de procédures sont très importants car ils serviront de feuille de route pour chaque responsable et permettront d'uniformiser les traitements au sein des services fonciers de tout Madagascar », a soutenu le ministre Hajo Andrianainarivelo, lors de la rencontre. D'après ses dires, ces journées bloquées se poursuivent et seront organisées pour les autres Directions Générales et Direction de ce ministère.