Congo-Kinshasa: Renforcement de la réponse nationale - Santé - Sanru asbl et l'appui à la mitigation de l'impact de la Covid-19

Depuis le 10 mars 2020, la République Démocratique du Congo (RDC) se trouve confrontée à la pandémie de la Covid-19 qui tend à soumettre à rude épreuve les systèmes de santé du monde entier.

Le Fonds Mondial a choisi SANRU comme principale récipiendaire de ce projet COVID-19 d'urgence et finance les activités depuis l'annonce de la pandémie dans le pays.

Ainsi, dans l'optique d'optimiser la communication pour le changement social et comportemental, la Commission communication de risque et engagement communautaire, la CREC en sigle, par son partenaire SANRU, utilise le modèle stratégique de communication intégrée comprenant comme moyens de communication : les mass médias, le Web, l'affichage (street marketing, branding... ) et la mobilisation communautaire avec diversification des supports.

Objectifs de Renforcement de la réponse national COVID19

Informer et sensibiliser massivement la population congolaise sur le risque, les mesures préventives contre la Covid-19 dans un contexte changeant à travers une communication des risques et engagement communautaire intégrée.

En parlant des domaines d'intervention, SANRU œuvre pour l"atténuation de l'impact de la COVID-19 sur les acquis de la lutte contre les 3 maladies VIH, Tuberculose et Paludisme.

Cette ONG poursuit également les activités des campagnes de distribution des Moustiquaires imprégnées d'insecticides à longue durée d'action, elle assure la prévention et le contrôle de l'infection (PCI) par l'achat des EPI pour la protection des prestataires des formations sanitaires (Paludisme, TB et VIH) et la protection des relais communautaires (TB, VIH) ; et pour les prestataires des Labo (dépistage).

SANRU asbl participe aux activités de formations et de supervisions (CAGF). Elle renforce la réponse nationale et le système de santé (résilience) dans l'optique du Contrôle de la COVID-19. Elle appui aux activités de laboratoire (dépistage), les activités de la Commission de Laboratoire par l'achat des Tests et des matériels de laboratoire (consommables et petits matériels). Comme l'on pouvait l'imaginer, SANRU soutient les activités de la CREC dans l'amélioration urgente des systèmes de Sante et Communautaires. En termes des stratégies, elle assure l'approvisionnement en intrants/équipements ; Communication des risques et engagement communautaire (CREC) et le renforcement du système de Santé.

Tout cela est rendu possible grâce au financement de Fond mondial.