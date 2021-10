Congo-Kinshasa: En soutien avec le FICE - Le CCNSC RDC très révoltés par les faits graves rapportés par Alain FOKA

C'est au cours d'une conférence de presse organisée le Jeudi 30 septembre 2021, en son siège de la commune de Limete, que le Cadre de Concertation National de la Société Civile de la RDC (CCNSC) a apporté son soutien total au Forum des Intellectuels Congolais de l'étranger, en sigle FICE qui est révolté par les faits graves rapportés par le journaliste d'investigations Franco-Camerounais de la RFI, Alain FOKA.

Animée par le Professeur Ngoie Joël Nshisso, président du FICE, Père John Patrick Ngoyi, Cicm director ainsi que le Président du CCNSC, Danny Nsingoma, cette conférence s'est basée sur cette vidéo de Alain FOKA diffusée en août 2021 mettant en exposition des actes intolérables notamment, la chicotte du type colonial d'un congolais par un autre congolais commandé par un chinois, l'exploitation illicite des minerais par des chinois dans les 2 Kivus, l'Ituri et l'ancien Katanga, voire le Kasaï, la confiscation et la destruction par des chinois, en connivence avec certaines autorités publiques civiles et militaires des champs et habitations des villageois, la destruction de l'écosystème par des engins commis à l'exploitation illicite des minerais,...

(Voici en intégralité le discours du CCNSC)

Le Forum des Intellectuels Congolais de l'Etranger (FICE), Convaincus à travers les faits ci-dessus, que des portions économiquement importantes du territoire de la RDC échappent au contrôle des autorités civiles congolaises dont certaines ont été même publiquement humiliées par des chinois et américains qui leur ont ainsi empêché d'exercer leurs obligations d'Etat. Entendu que des tels actes constituent une humiliation pour toute congolaise et tout congolais, un scandale aux yeux de tout être doué de sens et une menace sérieuse contre le progrès social et le bien-être des congolaises et congolais que nous représentons à travers le monde entier tout en interpellant notre conscience nationale, Prenant à témoin toutes les diasporas africaines que nous invitons à la solidarité avec nos populations victimes des brutalités néocolonialistes et exploitations éhontées par des prédateurs orientaux comme occidentaux.

Et au terme d'un examen minutieux des faits susmentionnés, le FICE, condamne avec la toute dernière énergie tous les actes de violations des droits humains mentionnés ci-haut, en particulier, les traitements inhumains et dégradants équivalents aux actes esclavagistes et colonialistes mais infligés en plein 21° siècle par des sujets chinois sur des citoyens congolais, notamment des creuseurs artisanaux, sur le territoire congolais, l'exploitation illicite des minerais sur le territoire congolais, la confiscation et la destruction des champs et habitations des villageois; la destruction de l'écosystème congolais l'exploitation industrielle des mines sans titre approprié, l'obstruction faite par des chinois et des américains aux autorités congolaises d'accéder à certains espaces du territoire congolais.

Demandent au Parlement d'interpeller, de toute urgence, les ministres ayant dans leurs attributions les mines, l'environnement, l'intérieur, sécurité et renseignements nationaux pour obtenir d'amples explications sur les faits dénoncés et de présenter les mesures correctives/punitives pour y mettre fin ; au gouvernement, de renforcer les mesures de sécurisation des frontières congolaises pour empêcher que des sujets étrangers, chinois, ougandais, rwandais ou autres qui entrent clandestinement et se livrent à l'exploitation illégale de minerais ; et de confisquer les équipements retrouvés dans les exploitations minières irrégulières, d'étudier les mécanismes de les affecter à une agence de l'État destinée à la promotion et/ou à la transformation l'exploitation artisanale des minerais en celle mécanisée et modernisée.

Le Gouvernement doit exiger des excuses et des explications de la part de tout gouvernement dont les citoyens sont impliquées dans les actes dénoncés ; recenser les travailleurs étrangers dans les mines, revoir les permis de séjour des étrangers opérateurs miniers, de retirer les permis de travail et d'expulser en urgence tous ceux qui sont impliqués dans les abus, d'ordonner aux procureurs généraux et procureurs de la République d'ouvrir des informations judiciaires contre les entreprises minières dénoncées par les populations, les mouvements citoyens et médias, notamment celles dénoncées dans le documentaire d'Alain FOKA; de divulguer les contrats miniers et de réviser ceux qui préjudicient la RDC et ses populations, en exigeant comme préalable à la signatures des nouveaux contrats miniers l'investissement, par les entreprises étrangères partenaires, dans les infrastructures socio-économique des populations environnantes.

D'arrêter la course effrénée aux investissements étrangers qui ne répondent pas à la vision gagnant-gagnant prônée par le chef de l'État et concevoir une politique nationale de promotion des investissements locaux dans le domaine minier ; interdire au Fonds de Promotion Industrielle (FPI) d'accorder des prêts aux étrangers et l'amener à financer uniquement les initiatives congolaises ; de créer une banque d'investissement dans le secteur minier pour accompagner les congolais contre la concurrence étrangère ; de traduire en justice et sanctionner les autorités politiques, administratives et militaires impliquées dans l'exploitation irrégulière de ressources minières ; de communiquer à la nation les politiques conçues pour protéger les jeunes et enfants travaillant dans des conditions inhumaines et dans les milieux où se pratiquent des viols et trafic d'organes humains et en fin, se tenir prêt pour mener des actions et/ou participer à des manifestations nécessaires de revendication aux moments qui seront jugés appropriés selon les lieux et devant les autorités des pays où elles se trouvent.

Plus jamais ça en RDC, c'est pourquoi les Congolais doivent attacher à leurs actions, un plan et une détermination pour faire sortir le Pays à cette misère.