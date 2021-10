Congo-Kinshasa: Les mesures barrières contre la Covid-19 dans les oubliettes

Depuis quelques temps, il est observé un relâchement des gestes barrières. Toutes ces mesures édictées par les autorités sanitaires paraissent être délaissées par la population kinoise, et pourtant, l'on fait toujours face à cette pandémie.

Interrogés par le journal La Prospérité, quelques passants trouvés sur la route Matadi, non loin du Marché UPN ont donné leurs avis : « C'est tout un comportement nouveau auquel nous devions nous adapter et pour s'habituer à un système nouveau cela relève d'un long processus, c'est progressivement que la population pourra s'adapter à cela. Ce n'est pas en un clin d'œil », a fait savoir un intellectuel interviewé.

«J'impute la faute aux médias et au Ministère de la Santé du fait qu'ils ont laissé la population à son propre sort. Nous ne connaissions plus l'évolution de la pandémie. Les campagnes médiatiques et autres pour les respects des mesures barrières ne sont plus d'actualités. Et l'on ne peut pas s'attendre à un changement radical venant du peuple. C'est plutôt le résultat d'une insistance et cela c'est aux médias de le faire, aux commandes du Ministère de la Santé», a-t-il poursuivi.

«Mais cela ne veut autant pas dire que la population devra être dictée en tout et pour tout, face à cette épidémie, la conscience, la responsabilité personnelle et sociale doit agir. La maladie est réelle, nous devons de ce fait nous protéger et protéger les autres», a-t-il conclu.