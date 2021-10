Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire 2021-2022 - Parents et vendeurs se plaignent de la hausse des prix des fournitures scalaires

A quelques jours de la rentrée scolaire, pas des signaux forts sur les préparatifs en ce qui concerne l'achat et vente des fournitures scolaires. Vendeurs comme parents, tous dans l'inquiétude causée par le faible rendement d'achat et de vente des objets classiques. La hausse des prix ne permet pas l'obtention de ces biens scolaires et participe au manque d'une bonne préparation, pourtant la rentrée scolaire est prévue pour ce lundi 04 octobre 2021.

«L'année 2020-2021 a subi beaucoup d'impacts suite à la présence de la pandémie à Covid-19, ce qui a entrainé des effets sur la vie socio-économique et ces impacts persistent jusqu'à présent. C'est ce qui explique la vente au ralenti des produits scolaires. Qu'à cela ne tienne, nous nous battrons pour envoyer nos enfants à l'école », se confirme un parent rencontré dans l'un des marchés de la capitale.

Pour Sophie, une vendeuse des objets classiques, communément appelée Maman Sociale, vendeuse de cahiers, par rapport à la vente des années antérieures, cette année n'est pas satisfaisante et cela parce que les prix des objets sont à la hausse depuis les usines de fabrication. «Si les fabricants arrivaient à remmener leurs articles à des prix abordables, cela nous permettrait à notre tour de fixer des prix accessibles à tous et à chacun, parents et vendeurs se retrouveraient, chose qui n'est pas le cas », a-t-elle fait savoir.

«Les temps sont durs pour tout le monde et dans le monde des affaires, il y a toujours le haut et le bat. Il faudra donc s'armer de patience et de la modération pour y réussir. En ce qui me concerne, peu importe la situation actuelle, je finirai toujours par écouler ma marchandise. C'est juste une question de patience et de compréhension avec les clients qui se présentent devant nous», a enfin dit Patrick, l'un des vendeurs des tissus d'uniforme.