Congo-Kinshasa: Révolution de la conscience révoltée /Taxe RAM - Aucun homme fort ne peut défier indéfiniment et vaincre un peuple conscient de sa situation et en colère

Toute loi, politiques, mesures et taxes injustes d'où qu'elles viennent, quel que soit le régime, méritent d'être combattues. Garder silence dans une telle situation risque d'être pris pour une sorte de complicité s'apparentant à une forme de lâcheté dangereuse. C'est finalement joué en défaveur des simples citoyens victimes et pauvres sans ressources, ni revenu certain et régulier.

La taxe RAM n'a aucune base légale, elle doit être purement et simplement supprimée. En Ituri, Beni, Butembo, Kalehe, Demba, Semedwa, Dongo, Tshiela, Buta, Lodja, et Yumbi, etc. Cette taxe devient un obstacle pour la population, craignant que le crédit des unités acheté soient immédiatement repris par les opérateurs de communication complices de cette tricherie et qui y tirent aussi certainement profit (Vodacom, Airtel, Orange et Africell). Cette situation d'asphyxie place la population en difficulté de communiquer avec les autorités sur le mouvement des perturbateurs de la paix à l'Est à savoir les terroristes et autres.

Honorables Députés, votre interpellation de ce ministre n'aura de sens que si vous arrivez à obtenir absolument et impérativement la suppression de cette taxe illégale. Sinon, c'est du déjà vu, car un tel spectacle risque de nous rappeler les vieilles pratiques de triste mémoire de l'impunité dans de la république des intouchables.

Ce ministre apparemment cherche à créer la rupture entre le peuple et ses dirigeants. Il donne l'impression de saboter "la politique du peuple d'abord" mis en place par le Président de République en tentant de soulever la population à cause de cette taxe illégale.

L'opinion publique a été surprise et choquée d'entendre que cette taxe illégale financerait la gratuité de l'éducation fondamentale. Mr le Ministre combien d'enseignants nouvelles unités (NU) ont été pris en charge par cette taxe illégale, que dire des enseignants non payés(NP) qui continuent à crier ne sachant pas à quel saint se vouer. Combien d'écoles ont été construites ou équipées en infrastructures suite à l'apport de cette taxe illégale ? Il nous a été dit que cette taxe aiderait à retrouver les téléphones volés, peut-on savoir le nombre de téléphones récupérés suite à l'action de cette taxe dangereuse ? Que dire de la connexion internet dans les universités ? Dans la nomenclature de taxe en RDC, nous avons du mal à retrouver cette taxe. Pourquoi cette acharnement sur les citoyens pauvres que nous sommes ?

Le Dr Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire et Mzee Laurent D.K ne nous avaient-ils pas appris de nous prendre en charge? Trop, c'est trop si les députés n'arrivent à obtenir la démission de ce ministre et la suppression de cette taxe illégale, le spectacle observé à l'Assemblée Nationale risque d'être pris pour de la distraction et de la non-assistance d'un peuple en danger. Si tel sera le cas, nous appelons à la mobilisation générale pour la suppression de cette taxe. La rue risque de prendre le devant et donner les orientations à suivre aux députés comme au dit ministre. Toutefois, le dernier mot reviendra au peuple. Aucun homme fort n'a vaincu un peuple pauvre ayant pris conscience de sa situation et en colère asphyxié avec des taxes illégales. Une journée sans paiement de crédit et sans téléphone sera notre manière de nous défendre. Faites passer le message.

Qui vivra verra.

30 Septembre 2021

Tel. 00243 999999519

Kinshasa/RDC