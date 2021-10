Congo-Kinshasa: En quête des ressources conséquentes pour le parachèvement du projet GDA - La FAO invite les membres du Comité de pilotage à la validation du plan de travail pour les activités restantes

Il s'est tenu, ce jeudi 30 septembre 2021 à l'hôtel Béatrice, la deuxième réunion du Comité de pilotage du projet "Gestion Durable de l'Agriculture", un programme qui a vu le jour grâce au travail de qualité abattu par les experts du Ministère de l'Agriculture, du FONAREDD et de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO).

Au cours de la cérémonie d'ouverture des travaux lancés par directeur de cabinet du ministre national de l'Agriculture, le représentant de la FAO en RDC, Aristide Ongone Obame a laissé entendre que la phase qui s'ouvre est celle de la validation de la Politique Agricole Nationale Durable (PNAD) au niveau national. « Mais cette phase nécessite des ressources conséquentes », dit-il.

En quête des ressources conséquentes

Dans son allocution, le représentant de la FAO en République Démocratique du Congo a abordé la question sur le budget du projet "Gestion Durable de l'Agriculture" qui est fixé à hauteur de trois millions de dollars américains (3.000.000$ USD).

A l'en croire, la première tranche, soit 1.479.913$ USD, du budget global a été financée par le FONAREDD qui, à ce jour, est complètement consommé. Il faut donc des ressources additionnelles afin de poursuivre la feuille de route pour l'élaboration et la finalisation de la Politique Nationale Agricole Durable.

L'occasion faisant le larron, Aristide Ongone a invité les membres du Comité de pilotage du projet GDA à "examiner attentivement et avec intérêt les activités prévues dans le plan de travail, à les amender et les améliorer, s'il y a lieu, et de les valider en tant qu'organe approprié, afin de permettre au bailleur de fonds (Ndlr : le FONAREDD notamment) de procéder au décaissement de la deuxième tranche qui s'élève à 1.520.087$ USD pour la poursuite des activités du projet".

En effet, ces fonds permettront de finaliser le processus de validation de la PNAD comme mentionné plus haut, mais également d'élaborer les textes et autres mesures d'application de ladite PNAD, sans oublier l'élaboration du référentiel technique pour la sédentarisation des agriculteurs.

Signalons, par ailleurs, que l'équipe de projet de "Gestion Durable de l'Agriculture" a travaillé de concert avec le Ministère de l'Agriculture et le FONAREDD pour le plan de travail des activités restantes et dont la mise en œuvre nécessitera le décaissement de la deuxième tranche du budget.

Pour sa part, le représentant du secrétariat exécutif du FONAREDD a émis le vœu de voir la dynamique actuelle, impulsée et saluée par tous, monter en puissance en vue d'assurer une bonne collaboration avec la FAO ainsi que le ministère de l'Agriculture. Il a donc exhorté le programme à mettre en place les mesures d'accélération du projet GDA afin qu'à l'échéance les résultats attendus soient réellement réalisés.

7 résultats attendus

A noter que le projet Gestion Durable de l'Agriculture poursuit sept (7) résultats, à savoir : (i) Un document de politique nationale agricole durable est adopté ; (ii) des Textes Réglementaires nationaux agricoles et d'élevage orientés vers la mise en application de la Politique Agricole durable sont adoptés ; (iii) les capacités en matière des politiques agricoles ainsi que des instruments appropriés sont disponibles au niveau national et provincial ; (iv) un référentiel technique de base pour la sédentarisation de l'agriculture est disponible ; (v) un cahier de recherche identifiant des besoins de recherches complémentaires pour soutenir la politique nationale agricole durable est disponible ; (vi) un système de capitalisation des connaissances acquises sur des modèles agricoles durables expérimentés, ainsi que des outils de leur diffusion permanente sont disponibles et enfin, (vii) un réseau de postes sentinelles est mis en place.

Il sied de signaler que le projet GDA a été lancé le 30 juillet 2019. A ce jour, pendant la période qui va de 2020 à 2021, le projet GDA a enregistré des résultats significatifs, malgré l'impact occasionné par la pandémie de Covid-19, parmi lesquels : le lancement du site web du Ministère de l'Agriculture ; la mise en place des postes sentinelles pour la vérification des évènements majeurs de déforestation ; la diffusion de l'outil EX-ANTE Carbone parmi les cadres et décideurs congolais et la finalisation du draft 1 de la politique agricole nationale durable.