Ile Maurice: Près de Trou-aux-Cerfs - Une partie du bâtiment devra être démolie mais...

À la municipalité de Curepipe, les conseillers de l'opposition ont demandé, hier, au maire Hans Margueritte des explications sur l'eyesore sur le flanc du cratère. Ce bâtiment à trois niveaux et assez haut a été construit après la démolition de la précédente maison qui s'y trouvait. Non seulement il barre la vue panoramique à partir de Trou-aux-Cerfs, mais il semble que le propriétaire ait gratouillé quelques mètres carrés en ne laissant qu'une fine bande entre la cour de la maison et le cratère.

Hier, les conseillers du PMSD Nathalie Gopee et Kursley Gopaul ont, lors du conseil municipal, demandé au maire comment il était possible qu'un tel édifice ait pu être autorisé. «Il est dans les normes» aurait répondu Hans Margueritte , tout en ajoutant que seul 1 mètre 40 dépasse ! Et qu'il a été ordonné au propriétaire, un vétérinaire à la retraite, d'y remédier.

Les marcheurs, joggeurs et autres promeneurs à Trou-aux-Cerfs ne sont pas satis- faits. Ils envisagent même une manifestation devant la mairie et devant le bâtiment. Selon nos informations, bien que le maire ait assuré que tout est en ordre, il semble bien que les Planning Policy Guidelines n'aient pas été respectés. Les protestataires comptent même saisir la justice après consultation avec leur homme de loi.