Ile Maurice: Suspension du parlement - Boolell parle de tactique dilatoire du camp adverse

La plainte constitutionnelle d'Arvin Boolell a été appelée hier devant l'Acting Master and Registrar Wendy Rangan. Le chef de file du Parti travailliste au Parlement conteste la décision du speaker Sooroojdev Phokeer de le suspendre de l'Assemblée nationale pour une période de huit séances. La plainte est dirigée contre le speaker, le Premier ministre Pravind Jugnauth et la clerc de l'Assemblée nationale Bibi Safeena Lotun.

Lors de l'audience d'hier, Me Rajesh Unnuth, un des avocats d'Arvin Boolell, a objecté aux motions présentées par les trois défendeurs. Ces derniers veulent que la Cour suprême enlève certains paragraphes de la plainte constitutionnelle d'Arvin Boolell. Me Unnuth a déposé deux documents portant la signature de Me Hiren Jankee, avoué du plaignant, contenant les objections de son client.

Me Unnuth a soutenu que les motions des trois défendeurs sont frivoles, vexatoires et dilatoires. Selon Arvin Boolell, les defenders sont en train de «deliberately protract issues unnecessarily and constitute an abuse of the Court process».

Le plaignant s'oppose aussi à ce que la clerc de l'Assemblée nationale Bibi Safeena Lotun soit mise hors de cause. Il explique qu'elle est «the custodian of the footage and the Hansard extracts which are material and relevant» à sa plainte constitutionnelle.

L'affaire a été renvoyée à jeudi prochain.