Ile Maurice: Réouverture complète des frontières - Le tourisme respire à nouveau

Après 18 mois de fermeture, les frontières du pays sont finalement rouvertes aux touristes vaccinés sans qu'ils aient à passer par la case quarantaine. Le secteur et les emplois indirectement liés soufflent enfin. Malgré les longs mois difficiles, désormais l'espoir qui s'affiche.

Taux d'occupation

Selon l'Association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice (AHRIM), le taux d'occupation des hôtels sera de 30 % à 35 % pour le début d'octobre, avec certains hôtels affichant 60 % de chambres réservées pour début novembre. «Mais il y a toujours des fluctuations en fonction des annulations et des nouvelles réservations», avance une source officielle de l'AHRIM.

Du côté du tourisme de luxe, c'est la même confiance qui est de mise, surtout avec des avions atterrissant avec des business class remplies et les hôtels cinq étoiles plus attendent un taux d'occupation moyen de 35 % à 40 % pour octobre, certains allant jusqu'à 80 %. Et en chiffre, ça donne quoi ?

Un hôtel de 200 chambres, suites et villas privées, par exemple, s'attend à recevoir 180 clients pendant le mois d'ouverture. «C'est au-delà de nos espérances car nous avons budgété bien moins. C'est une bonne surprise», explique un manager de l'établissement hôtelier de luxe.

L'autre nouvelle qui le réjouit est que le chiffre est constant pour le mois de novembre. Pour décembre, le taux de réservation est plus bas, mais cela ne veut pas dire qu'il le restera. Les deux premiers mois d'ouverture, espère notre interlocuteur, créeront un dynamisme qui boostera la fréquentation au mois de décembre.

Du côté de la clientèle, pas de surprise. Le haut du podium est occupé par les Anglais et les Français sont en deuxième position.

Protocoles

En mars, le protocole mis en place par l'aéroport de Maurice avait été élu le meilleur dans la région africaine. À la réouverture, il y aura peu de changements. Personnel vacciné, prise de température et port d'équipements de protection plus conséquent par les employés d'Airports of Mauritius (AML) dépendant de la provenance du vol. Mais avec la suppression de la quarantaine pour les touristes complètement vaccinés, d'autres mesures ont été instituées.

Tout d'abord, à l'embarquement, le voyageur devra être muni d'un test PCR négatif, de son certificat vaccinal, d'une assurance santé et d'une preuve de réservation d'hôtel. Il devra aussi se soumettre à un test antigénique le jour de son arrivée à l'hôtel et au cinquième jour. Le test se fera dans un espace dédié à cette activité.

Si certains grands groupes prendront ces frais à leur charge, d'autres petits hôtels factureront le service au client. Les informations seront communiquées au ministère de la Santé par l'établissement hôtelier par un employé désigné comme référent santé. Les établissements devront aussi avoir 8 % des chambres réservées à l'isolement des patients testés positifs et de leurs proches.

Justement, il se passe quoi si un client est testé positif ? «Après la confirmation par un test PCR, le voyageur sera placé en isolement dans l'hôtel s'il est asymptomatique ou présente des symptômes légers. Il sera considéré comme un patient en auto-isolement et bénéficiera du même service», fait ressortir une source du ministère de la Santé.

Le patient asymptomatique devra rester en isolement pendant dix jours alors que le client avec des symptômes devra, lui, rester trois jours de plus après la disparition de ceux-ci. En cas de complication, il sera admis dans un hôpital régional, à l'ENT si le cas est grave ou encore, dans une clinique, s'il le souhaite. «Comme le patient aura une assurance, les frais seront couverts. Il aura aussi la possibilité de se faire rapatrier à ses frais», poursuit notre source.

Quant aux proches, après un isole- ment de sept jours, ils seront à nouveau libres de leurs mouvements, si leur test PCR réalisé après cette période est négatif. Les employés qui auront été en contact avec le patient, devront aussi se soumettre à un test antigénique au jour 0 et jour 7 du contact. En cas de positivité, un test PCR sera effectué par le ministère de la Santé.

Les chauffeurs de taxi soulagés

Les membres de l'Airport Taxi Owners Association sont aussi soulagés. Il y a quelques semaines, ils ont bénéficié d'un cours dispensé par les autorités pour savoir comment gérer les clients. «Nous devons avant tout nous protéger nous-mêmes, car on ne sait pas si notre passager est infecté, ni quel variant il aura contracté», souligne le président Nauzeer Samsuddin.

Le port du masque sera obligatoire, tout comme l'utilisation du gel hydroalcoolique. Le véhicule devra aussi être désinfecté après chaque voyage. «En cas de non-respect des règles, nous demanderons au membre récalcitrant de ne plus travailler», met-il en garde. Tous les chauffeurs devront être vaccinés pour avoir accès à l'aéroport.

Ghanim et Abeer Al Ghanim, de Dubaï : «Nous avons hâte d'être à Maurice»

«Nous sommes impatients de revenir à Maurice. On avait l'habitude de venir souvent dans l'île mais avec la fermeture des frontières, c'était impossible. Surtout avec la quarantaine. On est impatients d'être ici. D'autant que le 1er octobre, notre fils, Eissa, fêtera son premier anniversaire», confie Abeer Al Ghanim, qui vit à Dubaï depuis 2012. Accompagnée de son bébé et de son époux arabe, Ghanim, cette Mauricienne d'une trentaine d'années est une des passagères du premier vol d'Emirates pour Maurice. Embarquant à 2 h 30 ce matin, elle arrivera vers 9 heures à Maurice. Travaillant pour Emirates Airlines, le couple a hâte de retrouver la famille et, surtout, les plats typiques qu'il n'a pu savourer depuis deux ans. «On pense notamment au dholl puri ou encore le briani. Cela nous a beaucoup manqué, ainsi que nos proches», dit-elle.

Tous deux vaccinés, Ghanim et Abeer Al Ghanim sont heureux de cette réouverture des frontières sans restrictions, qu'ils marqueront doublement avec l'anniversaire du petit.