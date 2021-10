Algérie: Lamamra et son homologue espagnol passent en revue les relations bilatérales

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a passé en revue lors d'une séance de travail qu'il a tenue jeudi au siège du ministère avec son homologue espagnol, José Manuel Albares Bueno, les différents aspects des relations bilatérales.

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, la Secrétaire d'Etat à la coopération internationale, ainsi que la Secrétaire d'Etat à l'énergie ont pris part à cette séance de travail.

"Nous avons passé en revue les différents aspects des relations entre l'Espagne et l'Algérie, à commencer par les prochaines échéances politiques entre les deux pays, à leur tête la tenue du prochain sommet en Espagne, puis des échéances liées à la coopération, la coordination entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, ainsi que d'autres rendez-vous où il sera question de l'approfondissement à l'élargissement de l'édification et du partenariat économique entre les deux pays", a indiqué M. Lamamra dans une déclaration à la presse, au terme de la séance.

"Cette relation est appelée à se développer pour davantage de réalisations futures car il s'agit d'un objectif reflétant la volonté politique et les capacités des deux pays dans les différentes domaines économiques", a ajouté M. Lamamra.

Le chef de la diplomatie algérienne a souligné que la visite de travail du ministre des Affaires étrangères, de l'Union européenne (UE) et de la Coopération du Royaume d'Espagne, M. José Manuel Albares Bueno est "importante", d'autant qu'il s'agit de 1ere visite qu'effectue le ministre espagnol à un Etat d'Afrique du Nord et "révèle l'intérêt qu'accorde le Gouvernement espagnol à la relation stratégique privilégiée avec l'Algérie".

Elle démontre aussi, poursuit M. Lamamra ,"l'importance aux yeux des autorités algériennes des relations bilatérales, de leur qualité et de leur volume, et ce de part le statut de l'Espagne comme Etat méditerranéen important ayant des relations traditionnelles et des perspectives prometteuses de coopération économique avec l'Algérie".

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, jeudi à Alger, le ministre des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération du Royaume d'Espagne, José Manuel Albares Bueno qui effectue une visite en Algérie, accompagné de la Secrétaire d'Etat à la coopération internationale et de la Secrétaire d'Etat à l'Energie.

La rencontre a porté "sur le renforcement de la coopération bilatérale et son élargissement aux secteurs des énergies renouvelables, de l'agriculture et de la construction navale, en soutien au partenariat économique étroit qu'il convient de hisser au niveau des relations privilégiées entre les deux pays voisins".

La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, du directeur de Cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf et du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab.