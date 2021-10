Congo-Brazzaville: Téléphonie mobile - MTN-Congo durcit les conditions d'accès à ses cartes Sim

L'accès à la Sim est désormais conditionné à l'identification de l'original de la pièce d'identité de l'utilisateur. La mesure est exigée par l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE), pour lutter contre les arnaques et d'autres trafics illicites.

C'est à la suite de nombreuses plaintes des usagers au sujet des arnaques et des recommandations de l'ARPCE que l'opérateur MTN a décidé de revoir la vente de ses cartes Sim. Face à la presse le 29 septembre, les responsables de cette société de téléphonie ont reconnu l'ampleur du phénomène qui touche essentiellement le mobile money.

D'après le directeur commercial à MTN-Congo, Philippe Wagha, des dispositifs sont mis en place, en collaboration avec le régulateur, pour renforcer l'identification sur le terrain, au niveau des différents acteurs du secteur et au sein des agences.

« Il faut se munir de l'original de l'une des pièces prévues par la loi et en cours de validité. En raison de la montée des cas d'arnaques et autres, nous conseillons aux utilisateurs de ne pas confier leurs cartes Sim et pièces à un tiers. Quand on s'enregistre auprès d'un point de vente, il faut s'assurer de sa présence et de la qualité d'informations qui sont échangées », a-t- il précisé, ajoutant qu'une campagne médiatique sera lancée à cet effet.