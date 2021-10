Gambie: Le Président Barrow demande aux Gambiens de tourner contre la politique tribale

Le Président Barrow, lors d'un meeting sur un terrain de football SSP avec ses partisans à Brikama au cours de sa Tournée Annuelle de Rencontres Avec Les Populations, a exhorté les Gambiens à travailler main dans la main en vue de la construction et de l'édification de la nation et d'éviter toute forme de politique tribale car cela pourrait retarder le processus de développement du pays.

« Le gouvernement, tel que démontré par les projets de développement infrastructurel en cours de réalisation dans tout le pays, est déterminé à bâtir et à construire la nation. Mon ambition est de mettre le pays sur le même pied d'égalité avec les pays développés en termes de développement des infrastructures. Nous devons nous unir, soutenir et parachever les efforts du gouvernement en vue de réaliser cet objectif » a-t-il déclaré.

« Mon gouvernement construira un hôpital de 1500 lits à Farato. Cet établissement sera le plus grand hôpital du pays et de la sous-région. Mon gouvernement continuera à œuvrer pour une amélioration des services de santé du pays. »

Il a adressé ses remerciements aux populations de Brikama pour le chaleureux accueil dont il a fait l'objet et a ajouté que cet accueil est la preuve concrète que les populations de Brikama sont prêtes à travailler et à collaborer avec le gouvernement. Il a exhorté les partis politiques qui lui apportent leur soutien d'oublier le passé et d'aller de l'avant dans l'intérêt supérieur du pays.

Le tribalisme, a-t-il ajouté, ne constitue pas un problème majeur dans le pays. Il a déclaré: « Nous mettons toujours l'intérêt du pays au-dessus des intérêts personnels ou égoïstes. Tout leader politique dont la campagne politique est basée sur le tribalisme n'accomplira jamais ses desseins. La Gambie est un pays constitué de plusieurs tribus qui font partie intégrale du tissu social du pays. La Gambie demeure une et indivisible. Je tiens à vous assurer que le développement du pays demeure mon objectif principal » a-t-il affirmé.

Le parti de l'Alliance Patriotique pour la Construction et la Réorientation Patriotiques (APRC) est le plus grand parti d'opposition, a-t-il déclaré. Il a ajouté: « L'Alliance Patriotique pour la Construction et la Réorientation Patriotiques (APRC) est un parti dont l'intérieur supérieur du pays est la seule préoccupation. Le tribalisme n'apportera aucun avantage ou bienfait à ce pays » a-t-il déclaré avant de faire la promesse que toutes les communautés du pays auront accès à l'électricité avant 2023.

Il a confirmé que Serrekunda est la prochaine localité qui bénéficiera de projets de développement à l'achèvement du projet de construction de routes présentement en cours à Banjul. Il a ajouté que des routes seront bientôt construites dans la localité de Kombo.

Amie Darboe, native de Brikama, a exhorté les habitants de Brikama à redoubler d'efforts pour apporter leur soutien au gouvernement du Président Barrow. Elle a en effet affirmé: « Le Président Barrow est le seul candidat à qui nous apporterons notre soutien. Aucun autre candidat, en particulier un candidat issu du Parti Démocratique Uni, ne bénéficiera de notre soutien. Les Gambiens veulent le développement. Le Président apportera le développement aux Gambiens » a-t-elle déclaré.

« Nous demandons au gouvernement de prendre en considération le problème des prix des marchandises qui ne font qu'augmenter au marché, et ce, de manière quotidienne. Le Ministère du Commerce doit œuvrer dans cette direction » a déclaré Karamo Manneh. Mr Manneh a également salué le gouvernement pour l'approvisionnement en sacs de riz, de bouteilles d'huile et d'autres marchandises durant la pandémie du covid-19. Il a observé que les femmes de la communauté ont besoin d'appareils de fraisage.

Sheriffo Sonko, le président du Conseil Municipal de Brikama a déclaré que le pays connait actuellement un développement rapide sous le gouvernement du Président Barrow. Il a invoqué, pour preuve, les projets de développement présentement en cours à Banjul et dans la région de l'Upper River.

« Le Mini-Stade de Brikama fera l'objet d'une expansion. J'exhorte par conséquent les femmes de la Gambie à éviter et à rejeter tout acte de violence. Les femmes et les enfants sont toujours les plus grandes victimes d'actes de violence. Le pays jouit en ce moment des fruits et des bienfaits de la démocratie. Nous devons donc la préserver et la sauvegarder. »

Bakary Badjie, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, a déclaré que l'épanouissement des jeunes est l'une des plus grandes priorités du Président Barrow. Il a ajouté que l'initiative des Fonds d'Entreprise pour la Jeunesse de 20 millions de dalasis est la preuve manifeste de la volonté du gouvernement à résoudre les problèmes et difficultés touchant les jeunes tout en leur créant des opportunités d'emplois.

Dans sa réaction à la récente marche de protestation du mouvement Gambian Women's Lives Matter, le Ministre de la Santé a ajouté: « J'exhorte tous les Gambiens à garder leur calme et de ne prêter aucune attention aux personnes dont l'unique intention est de les induire en erreur. Nous avons été témoins des énormes progrès dans le secteur de la santé au cours des dernières années sous le gouvernement du Président Barrow. Le gouvernement a en effet déboursé plus de 300 millions de dalasis dans l'achat d'équipements et autres accessoires de santé. »

Isatou Jiffinga Jarju, l'animatrice du mouvement national des femmes de l'Alliance Patriotique pour la Construction et la Réorientation Patriotiques (APRC), et Ahmed Gitteh, ont adressé leurs remerciements aux populations de Brikama pour leur accueil chaleureux.

