Sénégal: Cissé confirme la prolongation de son contrat et dévoile ses objectifs

Dakar — Le sélectionneur national, Aliou Cissé a confirmé vendredi, la prolongation à deux ans de son contrat avec un "objectif principal" de qualifier le Sénégal pour la deuxième fois de suite à la Coupe du monde et de remporter la Coupe d'Afrique des nations (CAN) prévue en janvier au Cameroun.

"On vient de signer deux ans de contrat. Comme vous le savez, cette pandémie Covid-19 a imposé sa loi sur la planète entière, même le football n'y est pas échappé (... ). Ces deux années de contrat s'inscrivent sur les objectifs futurs", a dit le technicien à la tête des Lions depuis 2015.

Aliou Cissé s'exprimait lors de la publication de la liste des joueurs convoqués pour la double confrontation des Lions avec la Namibie pour les deux prochaines journées des éliminatoires du Mondial Qatar 2022.

"Aujourd'hui, nous sommes fiers et contents, c'est la forme d'une reconnaissance d'un travail bien fait. Conscient des attentes du peuple sénégalais envers cette équipe qui arrive à maturité et prêt à exprimer tous ces talents et qualités", s'est-il réjoui.

Il a réitéré son engagement à encore œuvrer avec son staff à faire en sorte que la que la "gagne fasse partie encore plus de l'ADN de cette équipe nationale.

"Notre objectif principal, c'est de qualifier l'équipe nationale pour une deuxième fois consécutive à la Coupe du Monde. Cela se fera en deux phases. C'est d'abord finir premier de notre poule, jouer la double confrontation au mois de mars", a-t-fait savoir

"Avant cela, il y'a la Coupe d'Afrique, une compétition importante où le Sénégal a été en finale en 2019. Une compétition difficile et compliquée", a indiqué l'ancien capitaine des Lions dans les années 2000.

Il a promis de constituer "une équipe compétitive" avec des "joueurs costauds mentalement et prêts à combattre pour faire face à tous ces obstacles".

"Comme nous l'avons fait lors de la dernière CAN. Mon sentiment, le Sénégal peut gagner la CAN comme six nations africaines. Le parcours sera rude et difficile. Le dernier championnat d'Europe a montré aux favoris d'aller au bout de cette compétition", a ajouté Aliou Cissé.