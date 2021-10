Sénégal: Xëyu Ndaw Nii - 683 jeunes recrutés dans divers secteurs à Fatick (ministre)

Fatick — Quelque 683 jeunes de la région de Fatick ont été recrutés d'urgence grâce au Programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes appelé "Xëyu Ndaw Nii", a révélé la manistre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall.

"Cette région compte 683 jeunes recrutés dans des secteurs divers comme le cadre de vie, la santé, le tourisme, le sport, l'environnement, le service civique, les animateurs socioéducatifs", a-t-elle noamment déclaré.

Elle intervenait jeudi à la cérémonie officielle de signature de contrats, d'octroi de financement et de bon de formation organisée dans le cadre de l'exécution dudit programme à Fatick.

"Pour ce qui est des bons de formation, a-t-elle souligné, la région a déjà reçu 153 bons de formation pour un montant de 62 millions de francs CFA".

Au sujet du financement de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation des femmes et des jeunes, la ministre a assuré que la Délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les jeunes et les femmes (DER/FJ) avait financé 37 projets pour enveloppe globale de 12 millions 575 mille francs CFA.

S'adressant aux jeunes bénéficiaires de ce programme venus en masse prendre part à cette cérémonie, elle a souligné, que la République attend d'eux "un engagement constant, patriotique dans les actions de promotion du civisme et du développement de la citoyenneté.

"Ensemble nous amorçons une entreprise sanitaire pour le développement du Sénégal", a-t-elle ajouté, rappelant que le programme "XËYI NDAW NII" table sur le recrutement de 65000 jeunes sur l'ensemble du territoire nationale.

Ce programme est doté d'une enveloppe de 450 milliards de francs CFA d'ici à 2023.

Le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'insertion Dame Diop et son collègue chargé des Sports et maire de la commune de Fatick, Matar Bâ ont pris part à la cérémonie.

Des élus locaux, les présidents de conseils départementaux, et les autorités administratives de la région ont pris part aussi à la cérémonie.