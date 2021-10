Cote d'Ivoire: Appui à la recherche scientifique - Le Fonsti décaisse plus de 210 millions de F CFA pour 9 projets

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a présidé, le jeudi 30 septembre, à Cocody, la cérémonie de proclamation des résultats de l'appel à projets du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation.

L'appel à projets de la 1ère session 2021 du Fonds pour la science, la technologie et d'innovation (Fonsti) a rendu son verdict, le jeudi 30 septembre. Neuf projets ont été retenus pour un financement global de 210 250 000 Fcfa.

La cérémonie de proclamation des résultats s'est déroulée à l'hôtel Palm Club, à Cocody, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesrs), Pr Adama Diawara.

Le ministre a dit son optimisme quant à la capacité et à la détermination de la recherche scientifique à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire.

« Les projets qui ont été présentés ce matin sont des projets de grande qualité scientifique, et j'ai apprécié que les porteurs aient clairement affiché leurs ambitions d'apporter concrètement une contribution à la résolution de certains problèmes auxquels notre pays est confronté », a indiqué Adama Diawara.

La création du Fonsti en 2018, a-t-il confié, répond en grande partie au besoin de pérennisation, de diversification et d'optimisation des ressources de financement de la recherche en Côte d'Ivoire.

« Je vous félicite pour les projets de recherche qui ont été cofinancés, cette année, par le Fonsti et le Crdi du Canada dans le cadre de l'initiative des Organismes subventionnaires de la recherche en Afrique du sud du Sahara », a dit l'autorité gouvernementale à l'endroit des responsables du Fonsti. Avant d'ajouter que le défi à relever, qui est d'une extrême importance, reste celui de la valorisation économique des résultats des projets de recherche.

Le secrétaire général du Fonsti, le Dr Yaya Sangaré, a fait savoir que le Fonsti dispose de quatre guichets de financement couvrant la recherche fondamentale, la recherche appliquée, les infrastructures et équipements et l'innovation et l'entrepreneuriat.

Les 9 projets retenus pour cette session de 2021 portent sur les domaines scientifiques suivants : Sciences de la terre, des ressources minières et énergétiques, Innovation et valorisation, Environnement, biodiversité et développement durable, Agriculture et sécurité alimentaire et Sciences de la santé.

Les porteurs de ces projets sont Kouamelan Alain Nicaise, Steven Bedi, Ekou Paul Arnaud, Droguy Yves Narcisse, Ahonzo-Niamké Lamine Sébastien, Goualie Gblossi Bernadette, Yapi Yapo Magloire, Yao Kouassi Benjamin et Dassé Sery Romuald.