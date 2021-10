Cote d'Ivoire: Journée internationale des personnes âgées - L'État plaide pour plus de solidarité en leur faveur (Déclaration)

La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde entier, célèbre le 1er octobre, la 31ème édition de la Journée Internationale pour les Personnes Âgées (JIPA 2021), instituée par l'Assemblée Générale des Nations Unies.

Cette Journée, dédiée aux personnes âgées, est une excellente opportunité pour réaffirmer l'engagement et la détermination du Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, à protéger et à promouvoir leurs droits, dans une « Côte d'Ivoire Solidaire » qui place chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien au cœur de l'action de l'Etat.

C'est pourquoi, le thème national retenu pour cette 31ème édition de la JIPA est : « Œuvrons pour plus de solidarité en faveur des personnes âgées ».

En effet, certaines couches sociales de la population, telles que les personnes âgées, sont vulnérables en termes de réduction de leurs revenus, et présentent des risques accrus de maladies, de handicaps et de mortalité, de perte du soutien de leurs familles et, dans le cas de nombreuses veuves, de maltraitance et de spoliation de leurs biens.

Nous avons tous un rôle important à jouer pour protéger nos aînés. Ce thème constitue donc une invite aux populations ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers à accroitre notamment les programmes d'amélioration des conditions de vie des personnes âgées et visant à leur apporter une réponse aux risques de violences, d'abus, d'exploitation, de discrimination, de maltraitance et d'exclusion.

Dans cette optique, le Gouvernement, sous la conduite du Premier Ministre, Son Excellence Monsieur Patrick ACHI, s'est engagé, à travers le nouveau Plan National de Développement (PND 2021-2025), à «ne laisser personne de côté » et à faciliter l'accès des populations notamment les groupes les plus vulnérables dont les personnes âgées, aux instruments de protection sociale garantissant leur utilisation des services sociaux de base.

Il s'agit pour le Gouvernement de poursuivre la montée en charge des programmes mis en place dans le domaine de la Protection Sociale et d'accroître la participation des seniors au développement et à la transformation structurelle de l'économie de notre pays.

A ce titre, le Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale entend multiplier ses efforts en vue de :

 la mise en place d'une politique nationale en faveur des personnes âgées ;

 la généralisation effective de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ;

 le lancement du régime Social des Travailleurs Indépendants (RTSI) et du régime de retraite complémentaire par capitalisation des fonctionnaires et agents de l'Etat ;

 l'amélioration de la qualité de l'offre de service des Institutions de Prévoyance Sociale et du niveau des pensions de retraite servies ;

 la construction, la réhabilitation et l'équipement des centres sociaux pour se rapprocher davantage des couches vulnérables ;

 l'appui constant aux personnes âgées en situation de difficultés par l'octroi des secours sociaux ;

 la mise en place d'un compendium des séniors dont le lancement a été effectué le mercredi 21 juillet 2021 dernier, pour rendre visible les compétences des seniors vivant en Côte d'Ivoire et ceux de la diaspora, afin de rehausser leur participation à la vie socio-économique ;

 la mise en place d'un Programme national de prise en charge sociale et sanitaire au profit de cette frange de la population dont les études de faisabilité vont démarrer cette année.

Conformément à la volonté du Gouvernement de promouvoir le vieillissement actif et en bonne santé, la JIPA 2021 sera célébrée sur toute l'étendue du territoire national.

C'est le lieu d'inviter, une fois de plus, l'ensemble de la population, en particulier les personnes âgées, au respect continu des mesures barrières et des recommandations édictées par le Gouvernement et surtout, à se faire vacciner contre la Covid-19, car c'est la façon la plus simple de promouvoir le bien-être commun et de prendre soin les uns des autres.

Je vous remercie.

Me Adama Kamara

Ministre de l'Emploi et de la Protection sociale