Afrique: Réunion virtuelle de la Commission de l'Union Africaine sur la mise en œuvre de l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité en Afrique

Le Bureau de l'Envoyée spéciale pour les femmes, la paix et la sécurité a organisé une réunion avec les États membres et d'autres parties prenantes pour lancer et diffuser le Rapport 2020 du Président de la Commission de l'Union africaine (CUA) sur la mise en œuvre de l'Agenda femmes, paix et sécurité en Afrique. Il s'agit du deuxième rapport basé sur les rapports des États membres et des Communautés économiques régionales (CER) utilisant le Cadre de résultats continental (CRF) et mettant en évidence l'avancement des plans d'action nationaux sur Le FPS. La réunion a également lancé le processus d'élaboration du rapport 2021. En raison du COVID-19, la réunion s'est tenue virtuellement.

Ont assisté à la cérémonie d'ouverture Mme Ouriatou Danfakha, représentant le Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Moussa Faki Mahamat, Mme Bineta Diop, Envoyée de la Commission de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, Mme Letty Chiwara, représentante résidente d'ONU Femmes en Éthiopie, auprès de la Commission de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique, S.E. l'ambassadrice Jessye Lapenn, Ambassadrice des États-Unis auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l’Afrique ; S.E. l'Ambassadeur Bankole Adeoye, (représenté par Mme Nadia Roguiai). Il y avait également une représentation de haut niveau des États membres, des communautés/mécanismes économiques régionaux, des Nations Unies, des organisations de la société civile, des centres d’Excellence et des réseaux sur le genre. Cette réunion sur l’agenda FPS fait suite à celle qui s'est tenue à Dakar, au Sénégal, lorsque les États membres se sont réunis autour du 1er rapport du Président sur le FPS en utilisant le CRF et ont formulé des recommandations sur la manière dont les rapports pourraient être rationalisés.

Les Etats-Unis, la Norvège, le Danemark, l'Allemagne, l'Irlande, le Luxembourg et la GIZ ont été remerciés pour leur soutien continu au FPS en Afrique

Les allocutions de clôture ont été présentées par Mme Odette Kabaya, conseillère régionale en matière de genre et chef d'équipe sur GEWE; S.E. l'Ambassadeur Bǻrd Hopland, Ambassadeur de Norvège et représentant permanent auprès de l'Union africaine ; S.E. l'Ambassadeur Fatima Kyari Mohammed, observateur permanent de l'UA auprès des Nations Unies, New York ; Mme Bineta DIOP, Envoyée spéciale de la CUA pour les femmes, la paix et la sécurité. Ils ont tous salué les efforts déployés pour le lancement du rapport 2020 du FPS et l'énorme contribution des États membres et des partenaires pour leurs efforts continus et leur plaidoyer en faveur de la promotion des femmes et de la paix dans la société.

Les éléments clés qui ont été relevés sont, entre autres, les suivants :

- 80 % des États membres qui ont adopté un PAN sur FPS au 31 décembre 2019 ont soumis leur rapport en utilisant le CRF ;

- L'Afrique est le continent leader en matière de FPS avec des cadres solides pour la mise en œuvre de l'agenda. Actuellement, 30 États membres et 6 CER ont adopté un plan d'action ;

- Le manque de mise en œuvre du FPS a été longuement discuté. Afin d'accélérer la mise en œuvre, les États membres sont appelés à s’approprier plus l’agenda en utilisant des outils locaux tels que le CRF. Il a été noté que le CRF et les lignes directrices simplifiées pour l'établissement des rapports, présentés lors de la réunion, faciliteront la préparation des rapports des États membres.

- Il a été noté que COVID-19 a exacerbé les défis, les rares ressources étant réorientées vers la pandémie plutôt que de s'attaquer aux problèmes de conflit et de post-conflit auxquels sont confrontés les femmes et les filles.

- Le rôle important de FEWMWISE, de l'AWLN, des CER et des centres d'excellence, du Forum FPS et des missions de solidarité a été souligné.

- Il a été noté qu’il y a beaucoup de réalisations, mais que des défis persistent, notamment en ce qui concerne la garantie de résultats plus positifs pour les femmes et les filles.

- Une préoccupation clé qui a été soulevée est la nécessité pour les gouvernements de prendre le leadership et l'appropriation du financement de la SPF.

- Le rôle important des Communautés/Mécanismes économiques régionaux dans la mise en œuvre de l'agenda FPS et le besoin de renforcer leurs capacités afin de continuer à soutenir les Etats membres dans le suivi et évaluation en utilisant le CRF.

- La nécessité de soutenir les initiatives de la société civile sur le FPS, y compris les initiatives des jeunes femmes.

Une vue d’ensemble du rapport a été faite, mettant en évidence les résultats par pilier de la résolution 1325 ::

Sur La participation :

- La participation des femmes aux niveaux supérieurs de prise de décision est encore très faible par rapport aux hommes du même rang et de nombreux gouvernements n'ont pas encore atteint le seuil de 30%.

Sur la protection :

-Tous les pays, à l'exception d'un seul, ont pris des mesures pour répondre aux victimes de violence sexuelle et sexiste (VSBG), notamment la création de centres de protection et la réintégration économique des victimes de VSBG, mais ces mesures sont encore insuffisantes ;

-84 % des États membres ont fait état d'initiatives de protection contre la violence sexuelle et sexiste ;

-Le nombre de femmes servant dans la police et les forces armées a augmenté dans les pays qui disposent de politiques sectorielles en matière de genre dans les ministères de la défense et de la police. Toutefois, les États membres n'ont fourni aucune donnée sur la participation des femmes au maintien de la paix, à la médiation et aux négociations de paix. Des efforts sont nécessaires pour suivre ces domaines.

Sur la prévention :

- L'une des principales préoccupations soulevées est que les composantes liées au genre dans les systèmes d'alerte précoce (SAP) ne sont pas suivies et évaluées.

- Plusieurs menaces émergentes n'ont pas été mises en avant dans le CRF, à savoir : le changement climatique, COVID-19, les réfugiés et les femmes et filles déplacées à l'intérieur du pays.

RECOMMANDATIONS :

La réunion a fait les recommandations suivantes :

Le CRF de l'UA, en tant qu'élément clé de l'outil de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de l’Agenda FPS en Afrique, est un outil unique qui accélérera la mise en œuvre de l’Agenda FPS en Afrique. Par conséquent, beaucoup d'efforts doivent être déployés pour populariser le CRF à travers les États membres afin de leur permettre de s'engager pleinement dans les processus de rapport ainsi que dans la mise en œuvre globale de l'agenda ;

Nécessité d'encourager les États membres à adopter le WPS en les sensibilisant au WPSA et à ses outils de suivi et d'évaluation car, une fois appliqués, ils pourraient favoriser la mise en œuvre de la résolution 1325 largement acceptée ;

Il est nécessaire d'accorder la priorité à la révision des législations et constitutions nationales qui discriminent et excluent les femmes et les filles de la participation à la prise de décision alors que cela constitue une voie importante pour la mise en œuvre de l'agenda ;

Diverses possibilités doivent être mobilisées afin de faire avancer l'agenda. Des initiatives telles que FEMWISE et AWLN sont des réseaux alternatifs qui pourraient contribuer à la mise en œuvre du WPS ;

Il est important de mobiliser les ressources dans le cadre du Forum de l'égalité des générations afin de s'assurer que les investissements, les politiques et les programmes répondent aux besoins des filles et des femmes et leur profitent également.

La réunion a fortement recommandé aux États membres d'atteindre la recommandation mondiale d'allouer 15% du budget de construction de la paix à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes.

La nécessité de mécanismes solides d'inclusion financière des femmes et de programmes de moyens de subsistance qui améliorent le statut économique des femmes en tant que mesure de protection.

PERSPECTIVES

1. En raison de l'impact de COVID-19 sur le cycle des rapports, Il a été convenu que les rapports pour les années 2020 et 2021 seront combinés.

2. En conséquence, le calendrier suivant a été proposé :

- 31 mars 2022 : Les États membres soumettent leurs rapports à la CUA.

- 15 juin 2022 : Réunion consultative des États membres et des CER

- Octobre 2022 (mois WPS) : Lancement du rapport

3. Le rapport devra inclure l'impact de COVID-19 sur WPS ;

4. Il faut renforcer le rôle des CER dans le soutien aux États membres ;

Addis Abéba, le 23 septembre 2021