Ile Maurice: Jardin de Pamplemousses - Des conditions peu attrayantes pour les touristes

Le Sir Seewoosagur Ramgoolam Botanical Garden de Pamplemousses, considéré comme l'un des plus beaux sites de l'océan Indien, rouvre ses portes ce vendredi après plus de six mois de fermeture.

L'année dernière, le jardin avait été fermé pendant plusieurs mois en raison de la pandémie, et à sa réouverture très peu de Mauriciens avaient visité l'endroit. L'absence de visiteurs entre mars 2020 et septembre 2021 représenterait une perte d'environ Rs 75 millions car 250 000 touristes se rendent sur les lieux chaque année contre Rs 200 de droit d'entrée.

Le jardin Botanique pourra-t-il rattraper ce manque à gagner ? Pas si sûr selon Dassen Valayten qui habite en face du jardin et dont le père était chef jardinier de l'endroit durant 25 ans.

En contact avec la majorité des employés, il raconte que le jardin s'est dégradé au fil des années. Il se rappelle qu'autrefois, le site comptait un aquarium et un bassin contenant des Rosenbergii. «Tout cela est chose du passé. Rien n'a été fait pour introduire de nouvelles attractions. Les bordures sont mal entretenues. De plus, certaines échoppes à côté du parking sont dans un piteux état.» Ce dernier, qui a eu l'occasion de visiter le Kew Gardens en Angleterre, indique que les touristes et Mauriciens qu'il rencontre ne sont plus guère impressionnés par le lieu.

«Rebaptiser crematorium»

Il se rappelle qu'avant les funérailles de sir Anerood Jugnauth, des travaux de nettoyage avaient été effectués mais principalement là où des personnes devaient être présentes. «Sans vouloir être méchant, je me demande s'il ne faut pas rebaptiser ce lieu 'Crematorium' au lieu de Botanical Garden».

Des employés que nous avons rencontrés confirment que le jardin a pris une pente descendante. Ils déplorent qu'aucune initiative n'ait été prise ces dernières années pour redonner un nouvel élan au site. Indiquant que des travailleurs sont démotivés face à une direction qui ignore les propositions pour améliorer l'état du jardin et bafouent leurs droits.

Il nous revient qu'à hier, beaucoup de travail était encore à entreprendre pour remettre le jardin en bon état. Nous avons contacté le Chief Executive Officer du SSR Botanical Garden Trust, Siambhoo Sungkur pour obtenir sa version mais ce dernier a indiqué qu'il reviendra vers nous, étant très pris, la réouverture du jardin approchant.