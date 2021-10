Sénégal: Lire ou relire - « Ivresse poétique » de Stiven Mage Makanga

Paru aux éditions Artige à Dakar, le recueil de poésie révèle la maturité du poète congolais, chantre des beautés et des drames de l'existence.

Dans les nuits de Dakar, au Sénégal, Stiven Makanga puise sa passion d'écrire au son lyrique et rythmique de ses prédécesseurs dans cet art. Il s'agit de Fatya Ibrahim, Espoir Ndingoué, Kevin Mandah, Py Armel, Alioune Badara Chidid ou encore Victor Hugo, Charles Baudelaire, Paul Eluard et Arthur Rimbaud.

Pour l'auteur, « la poésie est la première expression littéraire de l'humanité. Le poète est donc un créateur, un acteur de ce monde qui se munit de l'imaginaire pour sublimer et peindre une réalité, celle d'hier, d'aujourd'hui, de demain, d'ailleurs ou nulle part, en rimes, vers, rythmes, proses jeux et métaphores. Elle est donc une symphonie humaniste des mélodies de la vie ».

Il concrétise ce rêve à travers le recueil, en peignant l'ivresse des mots assimilée à celle du vin qui coule à flot à Pointe-Noire, ville natale du poète. L'amitié, la romance, l'érotisme et la frivolité transpirent et défilent entre les strophes, dans un ton d'interpellation. « Ma ville sent la bière/ Partout s'alignent des caves/ Il manque ici la prière/ Est-ce qu'ils le savent ? (... ) Prêchez cette jeunesse qui se perd/ Marchant inconsciente sans repère », apostrophe le poète.

Par ailleurs, il s'indigne contre certains drames de la société actuelle comme le 4 mars, les ravages des « Bébés noirs », et la mort de Georges Floyd. Le poète reste par conséquent ouvert au monde, mais toujours attaché à l'Afrique, sa terre de prédilection. Un attachement auquel s'ajoute en bonne place celui qu'il manifeste à l'égard de sa patrie et de ses compatriotes, les Congolais, avec qui il a le sentiment de former une seule famille, une nation, surtout quand ils se rencontrent à l'étranger.

Diplômé en gestion de projets au Sénégal et en langue anglaise au Ghana, Stiven Mage Makanga est auteur de deux recueils de poésie: "Hectare" aux éditions Edilivre de Paris, et "Ivresse poétique" aux éditions Artige de Dakar.