Afrique: Style - Le luxe africain se donne rendez-vous à Abidjan

La première édition du forum de luxe en Afrique francophone se tiendra du 28 au 30 octobre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Organisé par l'agence Digital society, ce grand rendez-vous mettra en valeur des initiatives, des créations et prestations de luxe dont les fondateurs sont Africains.

Sur le thème " L'excellence africain", la première édition du forum de luxe se veut être le lieu de rassemblement des acteurs principaux du secteur de luxe pour l'Afrique. Favorisé par une croissance annuelle moyenne de 10% selon le cabinet World, le marché du luxe dispose d'un potentiel considérable en Afrique. De la haute couture à la gastronomie en passant par l'art et les produits cosmétiques, l'on assiste à une extension de cette industrie sur le continent africain et les marques internationales s'y installent progressivement.

En parallèle, c'est l'essor pour les marques haut de gamme africaines, selon Hapsatou Dora, directrice de l'Agence digital society et présidente du forum. « L'enjeu est de placer au cœur de la réflexion : les initiatives, les créations et prestations de luxe dont les fondateurs sont Africains, afin de créer une véritable synergie autour d'un art de vvire à l'Afrique », a-t-elle indiqué.

Une quarantaine d'intervenants originaires de quatre coins de l'Afrique, de France, de Suisse et de Belgique répondront à une dizaine de problématiques concernant l'art, la gastronomie, l'hôtellerie haut de gamme. Le panel mettra un focus sur la valorisation des produits traditionnels dans un contexte mondialisé.

Inclusive, cette édition du forum du luxe réunira pour la toute première fois les experts et ambassadeurs de grandes marques internationales et les créateurs de marques africaines. Parmi eux, Morin Oluwoli, directrice du pôle luxe Facebook ; Jaubert Thibaut, responsable Marché Afrique baron, Philippe de Rothschild; Ghebre Winta, responsable de Christian Louboutin, Yeo Bakary, market manager; Moët Hennessy; Rodrigue Voudonou, fondateur de la maison Gaye; Ahoua Toué, fondatrice de la maison Madjou.

D'autres ateliers sur " Wine and Woman" autour des valeurs communes seront aussi organisés au cours de ce forum de luxe avec à sa clé, l'excellence, le savoir-faire, la convivialité pour valoriser davantage les produits d'exception made in Africa. Aussi, le forum proposera " L'ecrin africain ", un sublique showroom de pièces de créateurs associées à des expériences immersives et créatrices. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat en Afrique est en plein essor et participe à la valorisation du patrimoine culturel, créatif et innovant du continent.

Le luxe provoque, par ailleurs, une émulation au sein de la nouvelle génération africaine, répond tout autant aux exigences du marché avec une volonté d'exporter stratégiquement et sur le long terme, les réalisations de tous les créateurs africains. Fondée par Hapsatou Dora, Digital society est une agence de communication spécialisée dans le marketing digital et l'événementiel haut de gamme. La première édition du forum de luxe d'Abidjan est le pendant africain de pôle événementiel de la maison Digital society, forte d'une quarantaine d'événements mémorables organisés depuis 2018, à Paris, pour les marques de luxe et hôtellerie.