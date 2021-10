Congo-Brazzaville: Rencontre littéraire - Deux rendez-vous prévus en octobre à l'IFC

Dans le cadre de son agenda mensuel des rencontres littéraires, l'Institut français du Congo (IFC) met à l'honneur les ouvrages « J'ai vécu à Bacongo » de Nzenze Kinouani Kazis et « Le poids du passé » de Jean-Romuald Mambou.

La première rencontre littéraire se déroulera le 6 octobre au hall de l'espace culturel. L'ouvrage « J'ai vécu à Bacongo » est un assemblage des faits, récits et anecdotes vécus par l'auteur, dans ce quartier, deuxième arrondissement de Brazzaville, qui l'a vu naître.

Nzenze Kinouani Kazis relate, à la manière d'une leçon d'histoire, les faits, par moment émouvants, épatants, pathétiques, rocambolesques et drôles qu'il a pu vivre dans son adolescence à Bacongo, un quartier aux moult tumultes dans la période anté et post indépendance du Congo. Paru en 2019 aux éditions LMI, l'ouvrage fera l'objet d'un partage entre l'auteur et le public durant près de deux heures.

La seconde rencontre littéraire se déroulera le 20 octobre, toujours dans le hall de l'IFC. Ce moment de découverte et de partage s'articulera autour du livre « Le poids du passé », une pièce de théâtre de 128 pages publiée cette année aux Editions Jets d'encre et qui présente en quatre actes le rejet d'un couple mixte au sein d'une communauté africaine encore marquée par le colonialisme et l'influence des traditions.

« Quand les parents de Médard apprennent que leur fils revient au village, ils n'ont qu'une hâte : le marier à celle qui lui est promise depuis des années. Leur rêve s'effondre quand il leur présente Mireille, une Blanche qu'il a épousée en France. Sans laisser au jeune couple le temps de s'expliquer, le patriarche rejette cette union, illégitime à ses yeux », précise un résumé du livre.

Notons que ces deux rendez-vous littéraires sont ouverts au public qui doit se faire inscrire au préalable en vue de réserver une place. Ce, dans le strict respect des mesures barrières. Une vente-dédicace est prévue pour chaque rencontre.