Congo-Brazzaville: Covid-19 - Une course lance la campagne de sensibilisation à la vaccination

Le ministère en charge de la Promotion de la femme, en partenariat avec celui de la Santé, ont lancé, le 30 septembre à travers une course à pied de six kilomètres, la campagne de sensibilisation féminine de proximité pour la vaccination contre le coronavirus.

En présence d'une dizaine de membres du gouvernement et de plusieurs ambassadeurs, plus d'une cinquantaine des jeunes filles et femmes ont participé à la course de lancement de la campagne de vaccination contre la covid-19 dans les marchés domaniaux. Le départ a été donné à l'esplanade du stade Alphonse-Massamba-Débat. Parmi les participantes à cette course de six kilomètres, il y avait des athlètes professionnelles et des amateurs de la course à pied. Elles ont, en effet, commencé au boulevard Alfred-Raoul puis prolongé une partie du mur du stade Alphonse-Massamba-Débat avant de prendre l'avenue de la Patte d'Oie en passant par la forêt éponyme, le boulevard Denis-Sassou-N'Guesso pour terminer la course à l'esplanade du stade.

Au terme des six kilomètres retenus pour l'occasion, Cleme Mambeké, six fois championne du Congo, s'est emparée de la première place chez les seniors avec un chrono de 10' 16, suivie de Jodelle Ossou (10' 24) puis de Moundzonguelé avec un chrono de 10'70.

Dans la catégorie des juniors, les trois meilleures athlètes sont arrivées presque au même moment puisque Patronne Kouvoulouka a terminé la course en 11' 51. Deux secondes après, c'est-à dire à 11'56 du début de la course, Nahomie Alonga a atteint la ligne d'arrivée avant qu'Ebondza boucle le podium avec 12'54. Dans la catégorie des cadettes, Aïmba, Ngoulou et Amouala ont respectivement occupé la 1ère, 2e et 3e places pour 13'03, 14'04 et 14'29 de temps de course.

L'objectif principal de cette course a été de marquer officiellement le lancement de la campagne de sensibilisation à la vaccination contre la covid-19 au profit des femmes, en général, et des vendeuses des marchés domaniaux, en particulier.

Si le directeur du Programme élargi de vaccination, le médecin colonel Alexis Mourou-Mouyoka, a rappelé dans son speech l'importance de la vaccination dans la lutte contre la pandémie à coronavirus, le ministre de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement, Inès Nefer Bertille Ingani, a déploré le déni du vaccin avant d'inviter les femmes à se faire vacciner.

« Si nous voulons sauver nos familles, agissons et mobilisons-nous à les persuader à se faire vacciner massivement contre la covid-19, gage de notre survie. De façon spécifique, les femmes sont les plus exposées dans les marchés domaniaux. L'objectif de cette campagne est de les sensibiliser à participer massivement à la prise du vaccin contre la covid, seul moyen efficace de riposte contre cette pandémie », a-t-elle déclaré.

Pour sa part, le ministre de la Santé, Gilbert Mokoki, a signalé la nécessité pour les femmes à se faire vacciner puisque, selon lui, l'accès dans certains lieux publics sera bientôt conditionné par la présentation d'une attestation de vaccination.