Afrique: Annonce des lauréats des prix de l'innovation 2021

La FAO et la Suisse célèbrent les attributions annuelles de prix au Forum mondial de l'alimentation.

Rome, le 1er octobre 2021 - L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Gouvernement fédéral suisse viennent d'annoncer les lauréats de l'édition 2021 des prix internationaux de l'innovation en faveur de systèmes alimentaires durables. Cette initiative conjointe est conçue pour encourager et célébrer l'innovation et rendre hommage aux entrepreneurs qui œuvrent avec fruit à des projets remarquables dans le secteur agricole.

La cérémonie de remise des prix s'est tenue en ligne, avec la participation du Directeur général de la FAO, M. Qu Dongyu, et le Directeur général de l'Office fédéral suisse de l'agriculture, M. Christian Hofer. La cérémonie a eu lieu le premier jour du Forum mondial de l'alimentation (du 1er au 5 octobre 2021), manifestation phare d'un mouvement constitué en réseau par des jeunes, dont la vocation est la transformation des systèmes agroalimentaires.

Le Prix de la numérisation et de l'innovation au service de systèmes alimentaires durables, qui est le prix principal, est attribué en reconnaissance d'innovations qui produisent leurs effets sur plus d'un maillon de la chaîne d'approvisionnement et renforcent les liens entre les exploitants agricoles et les consommateurs. Un second prix est décerné pour des innovations qui donnent aux jeunes les moyens d'agir dans l'agriculture et les systèmes alimentaires. Le montant de chacun de ces prix est de 30 000 USD, ce qui permet aux lauréats de franchir une étape dans leurs activités.

Le Prix de la numérisation et de l'innovation au service de systèmes alimentaires durables a été décerné cette année à Ifarm360, une jeune entreprise qui permet à des investisseurs d'assurer un financement participatif à de petits exploitants agricoles au Kenya. Outre l'accès aux financements, Ifarm360 offre aux petits exploitants agricoles des conseils et un encadrement en matière de cultures, ainsi que des intrants et des équipements agricoles, notamment des systèmes d'irrigation alimentés par l'énergie solaire. Ifarm360 met en relation les petits exploitants agricoles, les acteurs de l'investissement participatif et les acheteurs, créant ainsi un modèle économique dans lequel ces trois catégories d'intervenants sont gagnantes.

Une mention spéciale a été attribuée à Enveritas qui utilise des technologies et des innovations numériques pour procéder, dans le monde entier, à des vérifications de la durabilité de petits exploitants caféiers qui sont dépourvus d'organisation et bénéficient de peu de services.

Le Prix des innovations qui donnent aux jeunes les moyens d'agir dans l'agriculture et les systèmes alimentaires a été partagé cette année entre deux projets, tous deux recevant les honneurs du jury à titre égal.

Access Agriculture AISBL a été mis à l'honneur car il permet à de jeunes villageois de présenter dans les langues locales, individuellement ou en équipe, et au moyen de technologies solaires, des vidéos à but didactique produites par des agriculteurs, celles-ci étant destinées à d'autres agriculteurs dans des secteurs reculés privés d'électricité et d'accès internet et ne disposant que d'une faible couverture téléphonique mobile. Access Agriculture travaille avec des collectivités locales de pays du sud dans l'ensemble du monde, tout en améliorant l'environnement par l'application des principes de l'agroécologie.

Access Agriculture a partagé ce prix avec Bountifield International , qui s'est vu récompensé pour offrir aux jeunes des zones rurales des perspectives nouvelles de créer des entreprises exploitant des technologies après récolte, celles-ci offrant aux agriculteurs un service payant grâce auquel ils peuvent transformer, conserver et vendre les produits de leurs récoltes. Le modèle de service intégré que propose Bountifield fournit aux agriculteurs les technologies, l'accès aux financements et les informations dont ils ont besoin pour valoriser leurs activités, réduire le gaspillage de produits alimentaires et augmenter la croissance dans l'ensemble de l'Afrique rurale.

Le Directeur général de la FAO, M. Qu Dongyu, a félicité les lauréats, en rappelant que ce prix «met en exergue l'importance et le rôle moteur de l'innovation et de la jeunesse dans la transformation des systèmes agroalimentaires», ajoutant que «la FAO s'emploie à mobiliser la jeunesse et à lui donner les moyens de transformer nos systèmes agroalimentaires».

«Je tiens à exprimer ma reconnaissance au Gouvernement suisse pour le partenariat efficace dont nous recueillons aujourd'hui les fruits. Celui-ci affirme la valeur de notre objectif commun: encourager des solutions qui changent la donne par des démarches novatrices et l'action de personnes qui recourent à l'innovation», a-t-il déclaré.

Le Directeur général de l'Office fédéral suisse de l'agriculture, M. Christian Hofer, a pour sa part déclaré que «les prix internationaux de l'innovation décernés par la Suisse et la FAO ont pour vocation de distinguer des projets existants qui ont fait la preuve de leur réussite et offrent un potentiel de généralisation et de transposition à d'autres parties des systèmes alimentaires. Ce type de soutien est important car pour opérer la transformation des systèmes alimentaires, sont nécessaires un grand nombre de projets novateurs qui fonctionnent bien».

«Je suis convaincu que la mutation envisagée n'est possible que si elle mobilise des jeunes et exploite le potentiel qu'offre la numérisation dans le secteur agroalimentaire», a-t-il ajouté.

La FAO et le Gouvernement fédéral suisse ont décerné ces prix pour la première fois en 2018, comme moyen d'encourager l'innovation en accordant une reconnaissance publique à des pratiques optimales dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture durables. Tous les ans des personnes, des entreprises privées et des institutions sont invitées à présenter des candidats auteurs d'une innovation qui contribue à l'Objectif de développement durable 1: Éliminer la faim. Cette année, la remise de ces prix s'est effectuée à l'occasion du Forum mondial de l'alimentation, manifestation phare qui célèbre des initiatives prises par des jeunes, sensibilise le public et favorise la mobilisation de personnes et de ressources au service de la transformation des systèmes alimentaires. Pour en savoir plus sur les lauréats antérieurs des prix internationaux de l'innovation en faveur de systèmes alimentaires durables, rendez-vous ici.