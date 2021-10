Congo-Kinshasa: Coupe du Monde 2022 / Zone Afrique - La liste de la RD Congo avec Meshack Elia et Kakuta

Le sélectionneur de la RD Congo, Hector Cuper a dévoilé ce vendredi 1er octobre 2021 une liste de 25 joueurs pour les prochaines journées des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022. La RD Congo affrontera en double confrontation Madagascar.

Très en forme avec les Young Boys (Suisse) pour ce début de saison, Meshack Elia Lina est bel et bien présent au sein de cette liste concoctée par Cuper. l'on note également la présence de certains cadres tels que Dieumerci Mbokani, Yannick Bolasi et de Mandanda Parfait.

Voici la liste des 25 Léopards :

DR Congo 🇨🇩 head coach Hector Cuper announces his squad to face Madagascar 🇲🇬 in a doubleheader during the @FIFAWorldCup qualifications this month. #WCQ2022 pic.twitter.com/OVtozzXpDl

