Guinée Bissau: Coupe du Monde 2022 / Zone Afrique - La liste de la Guinée-Bissau avec Mama Baldé

L'entraîneur de la Guinée-Bissau, Baciro Cande a rendu public ce vendredi 1er octobre 2021 une liste de 25 joueurs pour les rencontres de la 3e et 4e journée comptant pour les éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022. Une liste dans laquelle l'on note la présence de Mama Baldé (Troyes, France).

Logée dans la poule I aux cotés de l'autre Guinée et du Maroc, la Guinée-Bissau est leader de son groupe avec 4 points après les deux précédentes journées.

Les Lycaons pour les prochaines journées de ces éliminatoires affronteront dans ce mois d'octobre les Lions de l'Atlas du Maroc en double confrontation. Pour ces rencontres décisives, Baciro Cande, sélectionneur de la Guinée-Bissau a fait appel à 3 gardiens, 8 défenseurs, 6 milieux et 8 attaquants.

Voici la liste des 25 joueurs de la Guinée-Bissau :

Guinea Bissau 🇬🇼 coach Baciro Cande has released his squad list for the @FIFAWorldCup qualifying matches against Morocco 🇲🇦 this month. #WCQ2022 pic.twitter.com/eqtQngkTd6

