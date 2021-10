Sénégal: Samba Diallo "prend ses marques" au Dynamo de Kiev

Dakar — Samba Diallo, le jeune attaquant sénégalais transféré au Dynamo de Kiev (élite ukrainienne), dit se sentir à l'aise et prendre ses marques dans ce football qui, selon lui, n'a rien à envier à ce qui se fait dans les meilleures ligues du monde.

"Ce n'est pas toujours facile de débarquer dans un pays dont on ne parle pas la langue, mais je suis en train de prendre mes marques et le football est un langage universel", a-t-il déclaré à l'APS.

Auteur de trois buts en Youth League (la ligue des champions des U19) contre le Benfica de Lisbonne et le Bayern Munich, il se félicite de ce que "tout se passe bien" pour lui "au niveau des terrains". "Et j'espère pouvoir intégrer l'équipe fanion avant la fin de la saison", a poursuivi l'ancien attaquant des sélections nationales U17 et U20.

"Quand on maîtrise les fondamentaux, on ne doit craindre personne", a dit le jeune attaquant, qui a pris part à la CAN et à la Coupe du monde chez les U17 en 2019.

Samba Diallo estime que la barrière linguistique "ne doit pas" constituer "un frein".

"C'est vrai que j'essaie de suivre mes coéquipiers et de copier même si le coach parle souvent en anglais", a expliqué l'ancien pensionnaire de l'académie Darou Salam des HLM Grand-Yoff.

Il assure avoir appris dans cette académie, les fondamentaux de football qui lui permettent d'évoluer un peu partout.

"Je n'ai pas de mots pour remercier mes encadreurs qui m'ont permis d'être à ce niveau", a dit le jeune footballeur, soulignant être à 10 réalisations dans le championnat U19 en Ukraine.

"Franchement, ça se passe bien, je suis dans un très grand club avec des installations très modernes", a-t-il par ailleurs ajouté.