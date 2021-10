Angola: L'Angola et le Portugal signent des protocoles d'entente

Lisbonne — Deux protocoles d'entente, dans les domaines de la santé, de l'économie et de la justice, ont été signés jeudi à Lisbonne entre les gouvernements angolais et portugais.

Les signataires des accords ont été le ministre des Relations extérieures d'Angola, Téte António, et le ministre d'État et des Affaires étrangères du Portugal, Augusto Santos e Silva.

L'Institut angolais d'accréditation (IAAC) et l'Institut portugais d'accréditation, I.P (IPA), sont chargés de régir les mémorandums respectifs, en vue de préparer la reconnaissance internationale de l'IAAC en tant qu'organisme d'accréditation.

Le protocole de collaboration entre le Service d'enquête criminelle et l'Autorité nationale des médicaments et des produits de santé, L.P, du Portugal (Infarmed) a été signé par leurs principaux représentants, respectivement, Arnaldo Carlos et Rui Santos.

Selon le ministre d'Etat et des Affaires étrangères portugais, Augusto Santos Silva, le Portugal et l'Angola traversent un moment "absolument exceptionnel" dans leur relation bilatérale, notamment dans le domaine de la santé et dans la lutte contre le Covid-19 pandémie, notamment dans la vaccination.

Santos Silva a déclaré qu'entre 2018 et de nos jours, les deux pays ont signé 50 accords de coopération.

Parmi ces instruments, Santos Silva a souligné la convention pour éviter la double imposition, l'accord pour faciliter les visas.

Le ministre portugais a également souligné la coopération dans le domaine de la santé et dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.

« Notre coopération dans le domaine de la santé est établie particulièrement dans le soutien à la vaccination », a-t-il déclaré.

Dans ce chapitre, le Portugal a déjà fait don de 700 000 doses de vaccins à l'Angola.

Après une première réunion à Luanda, en décembre 2019, il s'agissait de la deuxième réunion de la Commission mixte (CMI), nouvel instrument dont les objectifs principaux sont de favoriser le développement de la relation bilatérale, le suivi des instruments bilatéraux signés et en cours de négociation, et permettre des consultations sur des sujets d'intérêt commun ainsi qu'au niveau international.

À son tour, le ministre Téte António a souligné l'importance des mesures prises, en mettant l'accent sur les questions liées aux accords de protection des investissements, à la facilitation des visas et à la double imposition.